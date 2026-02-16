SpaceX ще участва в конкурса на Пентагона за технология за автономни дронове

Ръководената от Илон Мъск комания за космически полети SpaceX и дъщерното ѝ дружество xAI се състезават в таен нов конкурс на Пентагона за разработване на технология за автономно управление на дронове, съобщава Bloomberg.

Влизането на двете компании на Мъск – чието сливане той обяви в началото на февруари – в нова област на разработване на оръжия, базирани на изкуствен интелект, бележи ново и потенциално противоречиво отклонение за милиардера. Въпреки че SpaceX е утвърден изпълнител в областта на отбраната, а Мъск е ентусиазиран от развитието при изкуствения интелект, той е сред онези, които преди това са се изказвали против създаването на „нови инструменти за убиване на хора“.

Компаниите на Мъск са сред малкото, избрани да се състезават в предизвикателството с награда от 100 млн. долара, стартирало през януари, разкриват източници, запознати с въпроса.

Въпреки че вече е възможно да се управляват множество дронове едновременно чрез гласови команди, разработването на софтуер за насочване на множество подобни машини в морето и във въздуха като рояк – които могат да се движат автономно в преследване на дадена цел – остава предизвикателство. Състезанието ще се развива на фази, в зависимост от успеха и интереса на участниците, добавят източниците.

Конкурсът на Пентагона беше стартиран съвместно от Звеното за иновации в отбраната, което е посветено на привличането на стартъп компании от Силициевата долина, и организацията DAWG - нов елемент, стартиран по време на втората администрация на президента Доналд Тръмп, който е част от Командването на специалните операции на САЩ. DAWG отчасти продължава работата на инициативата „Репликатор“ от ерата на Джо Байдън, която имаше за цел да произведе хиляди автономни дронове за еднократна употреба.