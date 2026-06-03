Симеон Асеновски: Да видим следващия българин в Космоса е абсолютна реалност

Да видим следващия българин в Космоса е абсолютна реалност. Този коментар направи доц. Симеон Асеновски, зам.-директор на Института за космически изследвания и технологии - БАН, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той подчерта, че частният космически сектор у нас се развива много добре и няколко компании вече се утвърждават сериозно на пазара. „Конкуренцията в сектора е изключително голяма и пазарът се насища с компании, които предлагат най-различни услуги. Добра новина е, че младите хора искат да се върнат в България и търсят възможности за реализация тук“, коментира ученият.

Доц. Асеновски поясни, че България навлиза все по-дълбоко в космическата сфера. Той напомни, че страната ни има традиции, а сега интересът е голям и той ще допринесе с времето да утвърдим позициите си.

Ученият отбеляза, че през 2016 г. беше изстрелян спътник, който да обикаля орбита около Марс. На борда има български сензор за измерване на радиацията – данните се използват от Европейския съюз и НАСА. „Целта на изследването е да покаже дали пътуване до планетата е възможно“, коментира той българските постижения в Космоса.

По думите му технологията се разработва дълго време в института на БАН. Според доц. Асеновски хората, които се занимават с космически изследвания, знаят за дозиметъра, доказал се през времето. Той уточни, че всякакъв тип измервания изискват калибриране – особено в такава враждебна среда. „Нужни са редица тестове – за вибрации, издръжливост и други“, даде пример той. И добави, че още през 60-те години на миналия век се създава българската апаратура и инструменти, които изследват редица компоненти на хелиосферата.

Доц. Асеновски обясни, че доскоро на Международната космическа станция се измерваха редица показатели с българската апаратура, която осъвременена вероятно ще бъде част от бъдещи мисии до Луната.

„Програмата „Артемида“ дава достатъчен времеви прозорец, за да се заявим и да покажем какво можем. България е част от петдесетте страни, които са се включили в програмата, която запали интереса на младото поколение към Космоса и физиката“, каза още ученият.

Какво трябва да е обучението на бъдещите студенти? По какъв начин България може да привлече частни инвестиции? Достъпна ли е информацията за научните разработки? Кои са българските космически технологии, които вече летят в Космоса?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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