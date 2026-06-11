Акциите на Oracle поевтиняха, след като разходите за центрове за данни засенчиха AI растежа

Акциите на Oracle поевтиняха в следпазарната търговия, след като компанията обяви тримесечни капиталови разходи, надвишаващи прогнозите. Това предизвика опасения сред инвеститорите относно рентабилността на бизнеса с инфраструктура за изкуствен интелект (AI), съобщава Bloomberg.

Капиталовите разходи, които до голяма степен отразяват разходите за центрове за данни, възлизат на около 16,5 млрд. долара за периода, приключил на 31 май, като годишната обща сума достига 55,7 млрд. долара – над прогнозата на Oracle за разходи в размер на 50 млрд. долара.

Компанията очаква да похарчи около 70 млрд. долара за нетни капиталови разходи през текущата финансова година, която приключва през май 2027 г., заяви главният финансов директор Хилари Максън по време на разговор след обявяването на резултатите. Очакваната цифра ще бъде с 20 до 25 млрд. долара по-висока поради предплащане за някои компоненти, каза тя.

Oracle, отдавна известна със софтуера си за бази данни, се превърна в доставчик на изчислителна мощност за работа с изкуствен интелект и се впуска в масивно разширяване на центрове за данни за OpenAI и други клиенти. За да се справи с капиталовите изисквания, компанията заяви, че е набрала 43 млрд. долара чрез дългово финансиране и 5 млрд. долара чрез капитал през току-що приключилата финансова година.

През фискалната 2027 г. компанията планира да набере още 40 млрд. долара в собствен капитал и дълг, включително 20 млрд. долара в рамките на предварително обявена програма за периодична продажба на акции на пазарни цени.

Технологичният сектор е изправен пред нови съмнения относно възвръщаемостта на безпрецедентните си харчове, подхранени от дълг. Oracle има задължения за около 117 млрд. долара в индекса на Bloomberg за висококачествени корпоративни облигации в САЩ, което я прави най-големият емитент извън финансовия сектор.

Акциите поевтиняха с около 5% в удължената търговия, след като затвориха на ниво от 201,26 долара. Цената им се бе покачила с 35% през последните три месеца, вероятно благодарение на по-доброто доверие на инвеститорите към доставчиците на компютърни услуги и OpenAI – най-важния клиент на Oracle, написа Дерик Ууд, анализатор в TD Cowen.

През четвъртото тримесечие на фискалната година приходите са се увеличили с 21% до 19,2 млрд. долара, съобщи Oracle в сряда в изявление. Печалбата, без да се отчитат някои елементи, е била 2,11 долара на акция. Според данни, събрани от Bloomberg, анализаторите средно са прогнозирали коригирана печалба от 1,97 долара на акция при приходи от 19,1 млрд. долара.

Продажбите на внимателно наблюдавания бизнес с облачна инфраструктура са се увеличили с 93% до 5,8 млрд. долара. Това е малко над очаквания от анализаторите ръст от 91%.

Общите приходи от облачни услуги, включително софтуерни приложения и инфраструктура, ще скочат с около 61% през тримесечието, приключващо през август. Тази прогноза е малко под средната оценка на анализаторите от 62%.

Останалите задължения за изпълнение, показател за поръчките, възлизат на 638 млрд. долара в края на тримесечието в сравнение със средната прогноза от 589,5 млрд. долара. Oracle заяви, че по-голямата част от новите поръчки са за мащабни договори за изкуствен интелект, при които клиентът е платил предварително за скъпите сървъри, необходими за работата.

„Това значително намалява размера на капитала, който Oracle трябва да набере, за да изгради нашите центрове за данни за изкуствен интелект“, заяви компанията.

Големите центрове за данни на Oracle за OpenAI отбелязват „значителен напредък“, заяви съизпълнителният директор Клей Магуирк по време на разговора. Компанията например е предоставила 42% от капацитета на своя флагмански обект в Абилин, щата Тексас, като допълнителни 35% ще бъдат предоставени през следващите три месеца, каза той.

От март Oracle съкрати хиляди служители в цялата компания. Няколко анализатори заявиха, че тези ходове вероятно ще повишат маржовете и ще помогнат за компенсиране на огромните разходи за центровете за данни. Компанията съобщи, че е похарчила 1,8 млрд. долара за преструктуриране през фискалната година, което е почти пет пъти повече, отколкото година по-рано.