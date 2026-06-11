Водещи експерти ще се включат в дискусиите на Tech of Tomorrow 2026

Над 15 лектори и модератори ще вземат участие в Tech of Tomorrow 2026 – форума на Investor.bg, който ще се проведе на 18 юни в Интер Експо Център в София. Сред тях са представители на едни от най-активните компании в сферите на електронната търговия, финансите, дигиталния маркетинг, облачните технологии, логистиката и платежните услуги, които ще дискутират как изкуственият интелект и новите технологии променят бизнеса и създават нови възможности за растеж.

Деветото издание на Tech of Tomorrow е с фокус върху технологиите, които трансформират търговията, финансовите услуги и оперативните процеси в компаниите. Форумът ще събере представители на бизнеса, технологичния сектор и експертната общност, за да обсъдят тенденциите, които определят следващия етап от развитието на електронната търговия и дигиталната икономика.

Сред потвърдените участници са Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България; Калин Костов, COO на OnlineMashini.BG; Никола Минков, съосновател на Trackian и изпълнителен директор на Serpact; Лазар Малаков, Customer Success Director в Aleph Digital; Генадий Воробьов, основател и ръководител на Netpeak Bulgaria Digital Growth Partner Agency; Даниела Ангелова, старши експерт „Продажби“ в Ebury; Калоян Кирилов, съосновател на Словоред 2020; Асен Витанов, съосновател на Yellow Door; Александър Червенков, AWS Account Manager в Cloud Office; Мирчо Мирев, ръководител „Интеграции“ в Shelly Group; и Кирил Сургов, главен оперативен директор (COO) в Easy Payment Services (EPS), MFG.

Модератори на отделните дискусии ще бъдат Жанет Найденова, изпълнителен директор на Българската Е-комерс Асоциация (БЕА); Цветан Найденов, главен оперативен директор на Remix Global; Димитър Димитров, изпълнителен директор на SocialScore; Аспарух Илиев, редактор в Investor.bg; Елена Кирилова, технологичен редактор в Investor.bg.

Първият панел на форума ще бъде посветен на бъдещето на електронната търговия и все по-широкото навлизане на изкуствения интелект в сектора. Участниците ще обсъдят AI search и product discovery решенията, персонализацията в реално време, автоматизацията на процесите в онлайн търговията, AI Agentic Commerce, както и развитието на клиентското преживяване в омниканална среда. Сред акцентите ще бъдат и т.нар. phygital модели, които обединяват физическите и дигиталните канали за продажби.

Специална дискусия ще постави фокус върху маркетинга в ерата на изкуствения интелект. Експертите ще разгледат влиянието на AI върху маркетинговата ефективност, брандовете и платформите, както и промените в начина, по който компаниите достигат до своите клиенти и измерват резултатите от своите кампании.

Вторият панел ще бъде посветен на финансовите решения и разплащанията. Сред темите ще бъдат дигиталните портфейли и картовите плащания, Buy Now Pay Later моделите, трансграничните разплащания, развитието на Agentic Payments инфраструктурата, както и решенията за превенция на измами и повишаване на киберсигурността.

Логистиката и оперативната ефективност ще бъдат във фокуса на третия панел. Участниците ще обсъдят устойчивостта на веригите за доставки, управлението на наличностите в реално време, иновациите при доставките, обработката на върнатите стоки и възможностите за по-ефективно омниканално изпълнение на поръчките.

Програмата включва и презентацията „Moving to the Edge of Electricity“, която ще разгледа новите тенденции в развитието на електрическите и енергийните технологии.

Събитието е насочено към мениджъри на компании от секторите търговия, производство, транспорт и логистика, информационни технологии, финанси, данни и сигурност, човешки ресурси, както и към представители на браншови организации и консултанти.

Записите от отделните панели ще бъдат излъчени в ефира на Bloomberg TV Bulgaria в праймтайм часовия пояс между 21:30 и 22:30 часа от понеделник до петък.

Повече информация за програмата, участниците и възможностите за участие може да бъде открита в платформата Investor Media Pro, където може да се регистрирате за присъствие на форума.

Основни партньори на събитието са: Cloud Office, MFG, Shelly Group, A1 България

Партньори: Kaufland, Словоред 2020, Inter Expo Center

С подкрепата на: Девин, Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, MANCHINI, Angel’s Estate, White Bite Catering

Институционални партньори: BEA – Българска е-комерс асоциация, Българска финтех асоциация, Българо-испанска търговска камара, See Next, Българска асоциация на софтуерните компании, Асоциация на индустриалния капитал в България

Медийни партньори: БанкерЪ, See News, Bloomberg TV Bulgaria, Bulgaria ON AIR, Dnes.bg, dir.bg