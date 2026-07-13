Фон дер Лайен: ЕС ще предложи ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи след лятото

Европейският съюз (ЕС) ще предложи закон за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи като част от нарастващия глобален консенсус относно вредите, които те причиняват. Това съобщи председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на пресконференция в понеделник.

„Трябва да определим възрастта, на която децата могат законно да използват социалните мрежи“, заяви тя, цитирана от Bloomberg. „Трябва да обмислим поетапен и постепенен достъп за различните възрастови групи.“

Предложението предвижда деца под 13-годишна възраст да имат достъп до социални медии само в присъствието на възрастен, а достъпът за по-големите ще бъде ограничен в зависимост от това доколко безопасни са платформите, предоставяни от социалните медии, каза още Фон дер Лайен. Планът ще бъде представен след лятото, посочи тя.

„В цяла Европа младите хора вече прекарват между 4 и 6 часа дневно пред екрани. 6 часа всеки ден - това се равнява на 20 години от живота им. В същото време почти 60% от подрастващите на континента са преживели емоционални или психосоциални проблеми онлайн“, каза още председателят на ЕК. „Ден и нощ родителите виждат твърде добре последствията от това: загуба на сън, депресия, тревожност, кибертормоз, излагане на вредно съдържание. Всичко това се случва, докато мозъкът на децата ни все още се развива. Не можем да очакваме децата да успеят в система, която никога не е била създадена с мисъл за тяхното благополучие, особено когато те са най-уязвими“, добави тя.

По думите ѝ детството е период на изключително и деликатно развитие на мозъка, като през този етап децата се нуждаят от време в реалния свят. Време „за игра, за изграждане на приятелства лице в лице, за допускане на грешки и време, в което да изградят собствената си идентичност и личност, преди някой алгоритъм да направи това вместо тях“.

Брюксел се присъединява към нарастващо глобално движение за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи поради опасения, свързани с психичното здраве и безопасността. Великобритания и други държави планират различни ограничения върху използването на социални платформи от деца след мерките, въведени от Австралия миналата година.

Наред с регулациите, редица широко отразявани съдебни дела са насочени срещу въздействието на социалните мрежи върху младите хора. Тази година съдебно жури в САЩ разпореди на компаниите Meta Platforms и Google да изплатят обезщетение на 20-годишна жена, която заяви, че зависимостта ѝ от платформите е навредила на психичното ѝ здраве.

Няколко европейски държави, сред които Франция, Португалия, Дания, Гърция, Полша, Австрия, Ирландия и Нидерландия, обмислят възрастови ограничения, което увеличава натиска върху ЕС да оглави създаването на единен подход.

През последните дни се заговори за забрана на социалните мрежи за деца под 16-годишна възраст и в България.

Законодателите и държавите членки ще могат да обсъждат и променят предложението на Европейската комисия, преди то да се превърне в закон.

Европейската комисия постави защитата на децата като приоритет при прилагането на своите цифрови регулации и разработи приложение за проверка на възрастта, което онлайн платформите могат да използват, за да ограничават достъпа до услугите си според възрастта на потребителите. Миналата седмица тя задълбочи разследването срещу Meta относно използването на пристрастяващ дизайн, което може да доведе до значителни глоби.

Урсула фон дер Лайен заема все по-твърда позиция срещу влиянието на социалните мрежи върху децата. „Въпросът не е кога децата или тийнейджърите ще получат достъп до социалните мрежи, а по-скоро кога социалните мрежи ще получат достъп до нашите деца“, каза тя на събитие в Ирландия по-рано този месец.

Европейците са все по-обезпокоени от опасностите в социалните мрежи

Ново проучване на „Евробарометър“, публикувано в понеделник, показва, че европейците са изключително загрижени за всички рискове, пред които са изправени децата в социалните мрежи.

Според изследването, проведено сред общо 25 904 граждани на ЕС във всички 27 държави членки, голямо мнозинство от анкетираните искат Брюксел да направи повече за защитата на децата от рисковете в интернет. Кибертормозът е начело в списъка с притесненията, като тревожи 71% от анкетираните, следван отблизо от страховете от онлайн ухажване и сексуална експлоатация (70%), излагане на вредно съдържание като насилие, самонараняване или екстремизъм (69%) и злоупотреба с личните данни на децата (69%). Значително мнозинство посочва също така риска децата да бъдат вербувани за незаконни дейности (64%) и да бъдат изложени на дизайн на платформите, предизвикващ пристрастяване (60%).

Почти двама от всеки трима европейци (63%) искат правила на ЕС, които да ограничават достъпа на децата до социалните мрежи в зависимост от възрастта им - било то чрез пълна забрана под определена възрастова граница (36%), или чрез отложен достъп (27%). 15% са за укрепване на ресурсите на правоприлагащите органи, докато 13% предпочитат надзорът да се остави на родителите и училищата без допълнителна намеса от страна на законодателите.

Две трети от европейците (66%) използват социалните мрежи всеки ден, за да получават информация за актуални събития или политика. На този фон европейците посочват като основни приоритети в борбата с фалшивата или подвеждащата информация по-строги санкции за незаконно онлайн съдържание (44%) и по-строги правила за платформите (40%), следвани от ясно обозначаване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект (AI) или манипулирано по друг начин (38%), минимална възрастова граница за достъп до социалните мрежи (37%) и по-големи инвестиции в медийна грамотност и независима проверка на фактите (29%).