ЕС иска Instagram и Facebook да променят пристрастящите си функции, или рискуват глоби

Европейският съюз обвини Instagram и Facebook, собственост на Meta Platforms, в нарушаване на технологичните му правила. Регулаторните органи се прицелиха във функции, които според тях целят да поддържат зависимостта на потребителите, и поискаха промени в автоматичното възпроизвеждане на съдържание и безкрайното превъртане, като в противен случай заплашиха с глоби, съобщава Ройтерс.

Предварителните заключения на Европейската комисия са резултат от двугодишно разследване в рамките на знаковия Закон за цифровите услуги на ЕС, който изисква големите онлайн платформи да полагат повече усилия за борба с незаконното и вредното съдържание.

Компаниите за социални медии са обект на все по-засилен контрол по целия свят поради опасения, че платформите им допринасят за криза в психичното здраве сред децата, което подтиква някои правителства да наложат или да обмислят забрани за достъп на непълнолетни потребители.

Комисията заяви, че Meta не е оценила адекватно рисковете от пристрастяване, породени от силно персонализираните препоръки, автоматичното възпроизвеждане на съдържание и безкрайното превъртане, които непрекъснато подават ново съдържание на потребителите и насърчават продължителното им ангажиране.

Тя посочи, че услугите Reels и Stories във Facebook и Instagram могат да допринесат за прекомерна или компулсивна употреба.

Регулаторът разкритикува мерките на Meta за намаляване на тези рискове, посочвайки, че инструментите за управление на времето могат лесно да бъдат пренебрегнати, а родителският контрол изисква значително време, усилия и технически познания, за да се използва ефективно.

Meta трябва да деактивира по подразбиране функции като автоматичното възпроизвеждане и безкрайното превъртане, да въведе ефективни паузи в екранното време и да направи системата си за препоръки по-малко фокусирана върху стимулирането на ангажираността, заяви Комисията.

Meta не е съгласна с обвиненията

„Не сме съгласни с тези предварителни заключения, които не отразяват точно значителните мерки, които сме предприели за защита на тийнейджърите“, заяви говорителят на Meta Бен Уолтърс.

„Откакто започна това разследване, въведохме „Тийнейджърски акаунти“, които автоматично защитават тийнейджърите и дават контрол на родителите – позволявайки им да блокират достъпа до Instagram през нощта и да ограничават ежедневното време пред екрана до само 15 минути“, поясни той.

Meta добави, че ще продължи да си сътрудничи конструктивно с регулаторните органи на ЕС.

„Нашата изходна точка е, че въз основа на констатациите ни този дизайн е твърде пристрастяващ и трябва да бъдат направени промени“, заяви пред Ройтерс еврокомисарят по технологиите Хена Виркунен. „Следващата стъпка е или Meta да промени дизайна си, или ще последва решение за несъответствие.“

Meta, която рискува глоба в размер до 6% от глобалния си годишен оборот, може да отговори на обвиненията, преди Комисията да издаде окончателно решение през следващите месеци.

Миналия месец компанията не успя в опита си да отхвърли твърденията на 29 генерални прокурори на щати в САЩ, че Facebook и Instagram предизвикват пристрастяване у децата.

Обвиненията на ЕС срещу Meta са подобни на тези, повдигнати срещу TikTok през февруари, когато регулаторните органи поискаха сходни промени в приложението.

Комисията провежда отделно разследване на т.нар. „ефект на заешката дупка“, причинен от системите за препоръки на Facebook и Instagram, при който потребителите могат да бъдат въвлечени в продължително преглеждане на съдържание чрез алгоритмични препоръки, които ги насочват към подобно съдържание. В друг случай, обявен през април, тя разпореди на Meta да предприеме повече мерки, за да попречи на деца под 13 години да имат достъп до социалните ѝ мрежи, като в противен случай рискува да бъде глобена.

В понеделник Комисията трябва да получи заключения от експерти, които биха могли да помогнат за подготовката на общоевропейска забрана за ползване на социални медии от тийнейджъри, която се очаква да бъде обявена от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен в речта за състоянието на Съюза през септември.