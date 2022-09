Как кралското семейство използва Twitter, за да съобщи тъжната новина на света

Смъртта на кралица Елизабет II след 70 години на трона беше обявена първо в Twitter - от акаунта на самото кралско семейство.

Туитът, в който се посочва, че дългогодишният монарх е „починала мирно в Балморал", беше публикуван от @RoyalFamily в 18:30 ч. местно време, две минути преди съобщението на BBC в платформата.

Фактът, че Twitter бе избран за първоначален вестител, показва колко много се е променил подходът на семейството към комуникацията, особено през последните години от управлението на кралицата, коментира Bloomberg.

Известни с използването на помпозност и церемонии за укрепване на властта на монархията, Уиндзор станаха опитни потребители на социалните медии, а крал Чарлз III и съпругата му Камила, която се очаква да приеме титлата кралица-консорт, са редовни потребители на Twitter и Facebook.

Така сега Twitter комбинира комуникацията с редица по-традиционни протоколи, свързани със смъртта на монарха, плановете за които са строго пазена тайна от десетилетия. В материал на Guardian от 2017 г. се казва, че новината за смъртта на кралицата първо ще бъде предадена на министър-председателя на Обединеното кралство чрез кодираното съобщение „Лондонският мост падна", преди съобщението да бъде направено чрез „новинарска емисия до Асоциацията на журналистите и останалите световни медии едновременно".

Публикацията, която беше препубликувана повече от 690 000 пъти и събра над 2,2 милиона "харесвания", беше едва първата стъпка от внимателно подготвения 10-дневен траур, който ще включва спиране на работата на парламента, официални неработни дни и официално погребение в Уестминстърското абатство.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W