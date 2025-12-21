Франция ще изгради нов самолетоносач на мястото на "Шарл дьо Гол"

Френският президент Еманюел Макрон потвърди в неделя плановете за изграждане на нов по-голям и по-модерен самолетоносач, който да замести остаряващия самолетоносач „Шарл дьо Гол“ и да увеличи капацитета на Франция като морска сила, предава Ройтерс.

Макрон, който първоначално обяви плановете през 2020 г., говори пред военните във френска военна база в Абу Даби, разположена близо до Ормузкия проток, който е от ключово значение за световните петролни потоци.

„Решението за стартиране на тази мащабна програма беше взето тази седмица“, заяви Макрон и добави, че проектът ще укрепи индустриалната база на Франция и по-конкретно малките и средни предприятия.

Министърът на въоръжените сили Катрин Вотрен каза в социалната мрежа Х, че новият кораб ще влезе в експлоатация през 2038 г., по времето когато се очаква „Шарл дьо Гол“ да бъде изведен от експлоатация. Той влезе в експлоатация през 2001 г., около 15 години след като беше поръчан.

Някои френски депутати от центъра и умерената левица наскоро предложиха проектът за строителство на нов семолетоносач да бъде отложен поради подложените на натиск държавни финанси на Франция.

Страната остава една от водещите военни сили в Европа и е една от едва петте страни, които официално разполагат с ядрено оръжие.

Франция е изправена пред несигурност за публичните разходи, като преговорите по бюджета за 2026 г. бяха отложени до януари. Кабинетът планира да проведе заседание в понеделник, за да представи специален закон, който ще ѝ позволи да направи жизненоважни разходи и да въведе данъци, отбелязва Bloomberg.