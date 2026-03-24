Украйна удари военни бази в Крим, Русия извърши поредна атака с дронове и ракети

За силни взривове в редица военни бази в окупирания Крим съобщават местни жители в социалните мрежи. Според публикациите украинските дронове са атакували авиобазите "Кача", "Саки" и "Белбек", както и Севастопол. В последните седмици военни цели - радари, системи за противовъздушна отбрана (ПВО) и други, са атакувани редовно с дронове.

На 23 март руският президент Владимир Путин подписа указ, който позволява на частни военни компании (ЧВК) да използват стрелково оръжие, предоставяно от Росгвардия, срещу дронове за защита на обекти от критичната инфраструктура. Ден по-рано Украйна удари с дронове петролни съоръжения на пристанището в Приморск (Ленинградска област), което ограничи износа на руски петрол от терминалите в Балтийско море.

В същото време, в нощта срещу 24 март, Русия нанесе поредния си комбиниран въздушен удар по Украйна с дронове и ракети, става ясно от предупрежденията на ВВС на Украйна. От военното летище "Хвардейское" в Крим руснаците са изстреляли дронове към Одеска област. Атакувани са енергийни съоръжения и южните части от областта са без електрозахранване. От съображения за сигурност, заради потенциално претоварване при срив на мрежата в Украйна, беше прекъсната работата на електропровод между Молдова и Румъния - 400-киловолтовият "Исакча - Вулканещи" .

Атакувани с балистични ракети още са и обекти в Полтава и Запорожка област. Под масиран обстрел с дронове освен цели в Одеска, са още и в Сумска и Харковска област, има данни и за групи дронове, изпратени към елитния киевски квартал "Конча Заспа", в който живее политическият елит на Украйна.

Мониторингови групи съобщават за вдигнати шест руски бомбардировача Ту-95 и два Ту-160.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди в своето вечерно изявление за 1489-ия ден от пълномащабната война, че има данни от разузнаването за подготовката за атаката и допълни, че са дадени всички необходими указания за работата на системите за ПВО. Зеленски съобщи още, че се вижда разполагане на ретланслатори и антени за управление на руските дронове на територията на Беларус.

В Украйна са шокирани от разхищението на ракетите за Patriot в Близкия изток

Според публикация в The Times Украйна си позволява по една, най-много две ракети за системите Patriot по сложните за унищожаване цели като балистичните ракети "Искандер - М", свръхзвуковите "Кинжал" или по-модерните "Циркон". Затова и украинските експерти, командировани в Близкия изток, са били поразени от използването на дефицитните ракети по дронове.

В арабските страни не пестят ракетите прехващачи въпреки цената и недостига им световен мащаб и са използвани по осем ракети срещу един ирански дрон, разказват още военните пред The Times. Цената е несравнима - една ракета за Patriot струва между 1 млн. и 4 млн. долара, докато един дрон Shahed едва ли надхвърля 100 хил. долара.

Но всъщност най-сериозната заплаха от този метод е дефицитът на ракетите - годишно се произвеждат до 800 такива ракети. Толкова горе-долу са използвани само в първите дни в Близкия изток, каза в интервю за ВВС украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че се притеснява, че войната в Иран ще остави Украйна с дупка в системите за ПВО.

Едно от обясненията защо в Близкия изток се харчат толкова ракети е, че системите Patriot са оставени да работят в автоматичен режим, а операторите им се крият в бомбоубежищата, докато трае заплахата. Друг проблем, който виждат украинските експерти е, че системите са оставени на едно място и са видими за враговете, докато украинците непрекъснато местят установките и радарите, за да ги защитят.

Русия продължава да споделя разузнавателни данни с Иран

Русия продължава да споделя разузнавателни данни с Иран, включително и получени от партньорски служби в Близкия изток, съобщи Володимир Зеленски. Той посочи, че военното разузнаване на Украйна му е предало "неоспорими доказателства" за сътрудничеството между Москва и Техеран.

Преди седмици медийни публикации посочиха, че Русия дава данни от своите сателити на Иран. Сред тях са и позициите на американските военни в региона. Тази информация беше неглижирана от американския президент Доналд Тръмп, а неговият представител в преговорите с Близкия изток и с Русия Стив Уиткоф съобщи, че от Кремъл са го уверили, че не пращат разузнавателни данни на Иран.

Пред ТАСС говорителят на Кремъл Дмитрий Песков официално определи като лъжлива и информацията, че Русия е предложила да спре да захранва Техеран с данни, ако и САЩ спрат да предоставят разузнавателни данни на Украйна.

Руската пролетна офанзива започна

Русия започна своята пролетна офанзива на 17 март, сочат данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Институтът за изучаване на войната (ISW) също потвърждава, наблюдавайки увеличение на използването на бронирана техника и механизирани атаки от средата на март. Руските сили опитват да използват прикритието на пролетните мъгли, за да се придвижват напред след изтощителните атаки само с пехота, които бяха извършвани през последните месеци.

В Руската Дума вече подготвят обществото за жертвите и бавното настъпление - от трибуната един от депутатите заяви, че всяка война има жертви, но руските сили се опитват да ги сведат до минимум като напредват със "спокойно темпо" към Словянск и Краматорск, допълват военните наблюдатели.

Фокусът на руската армия остава без промяна - Покровск, Олександривка и Костянтинивка. Към 22 часа на 23 март ВСУ съобщава за 27 атаки в Покровското направление и 16 - към Костянтинивка, като руски наблюдатели признават за подобрените позиции на Украйна в Часов Яр.

Интезивни са боевете още и в Хуляйполе, където се съобщава за 16 атаки. Има данни за стабилизиране на украинските части в западните райони на Запорожка област - около Приморске и Степногирск. Данните на ВСУ сочат още и увеличаване на активността в Сумска област, където са регистрирани 13 бойни действия. Руски военни кореспонденти съобщават за напредък с до 250 м в последните дни в отделни части от приграничните райони.

Като цяло има увеличение на атаките на фронтовата линия - към 22 часа на миналото денонощие има данни за 152 атаки спрямо 116 ден по-рано. Русия е извършила и 51 въздушни удара със 160 управляеми авиационни бомби, както и 2700 артилерийски обстрела по обекти на фронтовата линия и близките населени места. Русия е използвала и 5500 fpv-дрона.

Приложението MAX не предупреждава за въздушна тревога

Държавното приложение за комуникация MAX не използва push-нотификации и властите не могат да предупредят през него хората за опасности, включително и за въздушна тревога, съобщи губернаторът а Белгородка област Вячеслав Гладков. От местната администрация посочват, че губернаторът ще пътува за Москва, за да бъде потърсено решение на федерално ниво на този проблем.

Според Гладков той е свързан с факта, че трябва да бъдат използвани западни сървъри, което противоречи с първоначалния замисъл услугите от чуждестранни компании да бъдат спрени.

Руската администрация постепенно преминава към MAX и според публикации вероятно предстои пълно блокиране на Telegram от 1 април. В момента услугата е сериозно забавена, което пречи на пълното използване на приложението, но засега все още са позволени публикации и обмен на съобщения.