Америка потъва в насилие

Кметът на Денвър Майкъл Ханкок се опита по всякакъв начин да успокои ситуацията. Той застана пред камерите спокойно и категорично в събота, придружен от началника на полицията в града и директора по обществената сигурност. Всички имаха едно и също послание: мирните протести трябва да продължат, но насилието отиде твърде далеч. „Както мнозина в нашия град, така аз се ядосвам на безсмислената смърт на Джордж Флойд в Минеаполис“, каза Ханкок. „Но видяхме достатъчно. Няма да позволим тези събития да ескалират допълнително“.

За да предотврати нараняването на повече хора и още сгради след бунтовете в петък, Денвър наложи за първи път в историята си в събота и неделя вечерта полицейски час. Гражданите трябва да са у дома след 20 часа. Градът организира онлайн демонстрация, за да могат всички желаещи все пак да покажат гнева си. Денвър е един от 25-те американски града, които наложиха полицейски часове след силните сблъсъци. Но това не помогна. Докато около 100 участници протестираха мирно срещу полицейското насилие онлайн в Microsoft Teams, бунтовете в центъра на Денвър продължиха. Демонстрантите подпалиха кофи за боклук, разбиха прозорци и се биеха с полицията, която използва сълзотворен газ.

Така за пети пореден ден в САЩ имаше демонстрации и безредици в няколко града след насилствената смърт на афроамериканеца Джордж Флойд при полицейска операция. В редица градове - от Лос Анджелис до Маями и Чикаго, хиляди излязоха на улиците в събота. „Не мога да дишам“, скандираха те, „Не мога да дишам.“ Това бяха думите на Флойд, невъоръжен мъж, когото бял полицай в Минеаполис притискаше в продължение на над 8 минути с коляното си към земята. 46-годишният Флойд почина в болницата малко по-късно. Оттогава демонстрациите срещу расизма и полицейското насилие в САЩ ескалират все повече, но за съжаление в повечето случаи не са мирни.

Минеаполис всъщност има репутацията на либерална крепост в Средния Запад. Градът и щата Минесота като цяло гласуват за демократите. Американската общественост там поне досега се запознаваше с етническото напрежение предимно от репортажи за други големи градове и бившите робовладелски щати на юг. И това идва като гръм от ясно небе.

И в събота протестите започнаха мирно. Протестиращите блокираха улици, на някои места бяха запалени огньове, предава Ройтерс. Имаше сблъсъци с полицията, на някои места бе използван сълзотворен газ и пластмасови куршуми.

В Ню Йорк, Филаделфия, Питсбърг и други градове също се стигна до сблъсъци. Имаше демонстрации и пред Белия дом във Вашингтон. Сред участниците беше сенаторът и бивш кандидат за президент Камала Харис. Множество полицаи обградиха официалната резиденция на президента на САЩ Доналд Тръмп - оборудвани със защитни щитове, а някои - на коне. Тръмп каза в събота, че ако демонстрантите, които се бяха събрали на площад Lafayette Square срещу Белия дом предната вечер, преодолеят оградата до официалната резиденция, „те биха били посрещнати от най-страшните кучета и най-заплашителните оръжия, които съм виждал някога".

Осем щата са активирали възможността за помощ от Националната гвардия. Полицията в Минеаполис призна, че е затрупана от стотици сигнали за стрелба, вандализъм и грабежи.

Бързо разрастващите се протести срещу расизма съвпадат с дълбокото огорчение и безсилие заради ограниченията в рамките на борбата срещу коронавируса и икономическата криза в резултат на пандемията. В същото време в Маями се стигна и до сблъсъци между демонстранти и хора, които отдават почит на медицинските служители от първа линия в борбата срещу вируса. Стотици полицаи заплашваха да арестуват всеки, дръзнал да излезе на улицата, включително и журналисти.

В Денвър в събота следобед имаше предимно мирни протести. Стотици демонстранти лежаха по корем пред Капитолия, с ръце на гърба си и повтаряха думите „Не мога да дишам“ в продължение на девет минути.

Но за пореден път очевидни провокатори се смесваха с тълпата. „Арестувахме хора, които дойдоха на протестите с оръжия и боеприпаси, но също и четирима с брадви и двама с вериги", заяви Мърфи Робъртсън, директор по обществената сигурност в Денвър.

В Минеаполис в съботния ден бе до голяма степен спокойно. Националната гвардия патрулира из улиците в бронирани превозни средства. По-късно властите затвориха няколко магистрали в района, които свързват двата големи града в щата Минесота - Минеаполис и Сейнт Пол. Привечер, около половин час след започването на полицейския час, полицейска група в Минеаполис напредна до място, където около 500 демонстранти се бяха събрали близо до горяща банка. Полицията използва сълзотворен газ, лютив газ и пластмасови куршуми, за да прогони тълпата.

