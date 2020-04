70 ваксини срещу коронавирус се разработват глобално, три се тестват върху хора

Снимка: Stefan Wermuth/Bloomberg

В световен мащаб се разработват 70 различни ваксини срещу коронавирус, като три вече са на етап тестове върху хора, съобщиха от Световната здравна организация (СЗО), цитирани от Bloomberg.

Най-напред в клиничния процес е експериментална ваксина, разработена от листнатата в Хонконг компания CanSino Biologics Inc. и Пекинския биотехнологичен институт, която се намира във втора фаза от тестовете. Другите две ваксити, изпробвани върху хора, са разработени отделно от американските фармацевтични компании Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc., показват документи на СЗО.

Напредъкът по разработването на ваксина се развива с безпрецедентна скорост, тъй като заразният патоген изглежда няма да може да бъде унищожен само с ограничителни мерки. Фармацевтичната индустрия се надява да намали времето, необходимо за пускане на ваксина на пазара – което обикновено е от 10 до 15 години, на диапазон до края на следващата година.

На този фон малки и големи производители на лекарства пробват своя шанс за създаване на ваксина, което ще бъде най-ефективният начин за овладяване на вируса. Фармацевтични гиганти като Pfizer Inc. и Sanofi също имат свои кандидати в предклинични етапи, показват документите на СЗО.

Миналия месец от CanSino съобщиха, че са получили регулаторно одобрение от китайските регулатори за започване на опити на своята ваксина върху хора. В същото време базираната в Кеймбридж, Масачузетс Moderna – която никога не е представяла свой продукт на пазара, получи през март разрешение за пристъпване към тестове върху хора през март, прескачайки обичайния етап с тестове върху животни, който може да продължи с години. От Inovio пък започнаха своите опити с хора миналата седмица.

