ЕК призова София и Скопие да решат проблемите си

Насърчаваме България и Северна Македония да изгладят проблемите помежду си, за да може Скопие да започне преговорите си за членство в ЕС. Това коментира говорителят на ЕК Ерик Мамер по време на обедния брифинг на институцията в Брюксел.

Северна Македония изпълнява изискванията и може да бъде даден старт на преговорите за присъединяване към общността, стана ясно още по време на брифинга.

Позицията на България по темата е, че членството на страните от Западните Балкани е от ключово значение за развитието на ЕС. Това беше и един от приоритетите на българското председателство на Европейския съвет преди няколко години.

България обаче настоява Северна Македония да прекрати речта на омразата срещу нея, както и медийните и обществени кампании за стигматизиране на хората, които са запазили българското си самосъзнание, независимо от натиска и репресиите в тоталитарното минало.

Фалшификацията на исторически извори и литературни произведения също следва да бъде преустановена, а текстовете на учебници, пояснителни бележки на исторически паметници, както и на официалните страници на научни, образователни и културни институции, да са в съответствие с оригиналните източници и историческата истина, държи България.

Дълго време пътят на Северна Македония към ЕС беше блокиран от спор с Гърция за името, който беше решен преди няколко години.

Европейският съвет ще реши дали да бъдат разделени Албания и Северна Македония в процедурата по преговорите за членство в общността, ако спорът между София и Скопие не бъде изгладен, допълниха още от ЕК. "Позицията на ЕК е, че и двете държави са направили необходимото, за да продължат напред", каза говорителят на ЕК Ана Писонеро, отговаряща за въпросите на разширяването, международното сътрудничество и развитието.

По-рано днес председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен се срещна с премиера на Северна Македония Зоран Заев. Двамата са обсъдили редица теми, сред които пандемията от коронавируса, доставката на ваксини срещу заболяването от ЕС и страни членки, както и финансирането на инфраструктурни проекти в Северна Македония, включително газови коридори и жп проекти и зелени централи.

Зоран Заев разговаря и с комисаря по разширяването Оливер Вархей. В Twitter той написа, че преговорите със Северна Македония трябва да започнат.

Good discussion w PM @Zoran_Zaev today on the need for official launch of accession talks w #NorthMacedonia: important that @EUCouncil reaches agreement on negotiating framework ASAP. Spoke also of #COVID19 fight & implementation of Economic&Investment Plan for #WesternBalkans. pic.twitter.com/8tZnnBBE2X