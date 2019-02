40% от лондончани обмислят да напуснат града заради растящите жилищни разходи

Снимка: Архив Ройтерс

40% от жителите на Лондон са обмисляли да напуснат британската столица заради нарастващите жилищни разходи, като една четвърт от тях смятат да направят това тази година, показва изследване на You Gov, цитирано от онлайн изданието propertywire.com.

74% от лондончани смятат, че съществува недостиг на жилища, а мнозинството е на мнение, че правителството отделя твърде много време на Brexit и недостатъчно – на жилищните проблеми, сочи допитването, направено по поръчка на компанията London First and Grosvenor Britain and Ireland.

Анкетата сред повече от 1000 жители на Лондон беше представена по време на срещата на върха Building London, организирана от независимата организация с идеална цел London First. По време на събитието главният изпълнителен директор на организацията Джазмин Ухитрид заяви пред министъра Джеймс Брокеншир и над 150 бизнес лидери от имотната индустрия, че макар жилищната криза да е сложна, за всички е много важно да поемат своята част от отговорността, за да се намери решение.

Тя подчерта недостига на финансиране в размер на 20 млрд. паунда за изграждането на обещаните от правителството 300 хил. жилища на година. „Младите хора, както и все по-често хората на средна и по-напреднала възраст, изнемогват под бремето на жилищните разходи в столицата и в резултат на това много хора сериозно обмислят възможността за бъдеще извън града“, допълни Ухитрид.

„Нуждаем се от повече пари от правителството, кметът трябва да осигури повече земя за строителство, а индустрията – да намери по-умни начини за строеж, за да се ускори завършването на жилищата“, отбеляза тя.

Ухитрид отбеляза, че ако хората продължат да напускат Лондон, това ще застраши едно от нещата, които превръщат града в столица на света – микса му от хора. „Колкото повече жилищата остават извън обсега на някои части от обществото, толкова повече Лондон губи от жизнеността си и ще става все по-малко успешен“, заяви Ухитрид по време на конференцията.

London First призовава за три подхода за разрешаването на жилищната криза, състоящи се в повече пари, повече земя и по-добри начини за строителство. „Капиталовите разходи за жилища се увеличиха с 20% миналата година, но правителството трябва да направи труден избор за това как да отключи допълнителни инвестиции на стойност 20 млрд. паунда, ако иска да превърне в реалност реториката си за изграждането на 300 хил. жилища на година. Все още се нуждаем от преки капиталови инвестиции, повече инвестиции в инфраструктура, за да отключим развитието, както и от по-малко ограничения за вземане на кредит“, смята Ухитрид.

„Новият план за Лондон на кмета отбелязва, че е необходима фундаментална трансформация на начина, по който се завършват нови домове в столицата, за да се изпълни целта за 65 хил. нови жилища на година. Господин Кан свърши добра работа, като осигури рекордна сума за достъпни жилища за Лондон, но мащабът на предизвикателството, пред което сме изправени, и толкова голям, че той трябва да използва всичките си правомощия и влияние, за да осигури повече земя за строеж“, обясни тя.

По отношение на по-доброто строителство Ухитрид призова индустрията да възприеме по-модерни методи за строителство. „Предприемачите и строителите трябва да работят заедно по всички етапи на снабдителната верига, за да подобрят уменията си, което е жизненоважно за бъдещето на всички видове строителство, както и да приложат по-модерни практики като извънплощадково строителство“, заяви тя.

