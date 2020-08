Най-големият щатски оператор на молове Simon опря до Amazon, за да оцелее

Снимка: Bloomberg

Най-големият собственик на молове в САЩ Simon Property Group Inc. води преговори с Amazon.com Inc., за да превърне някои празни магазини, освободени от ключови наематели, като JC Penney Co. Inc. и Sears Holdings Corp., в разпределителни центрове на поръчки.

Това съобщават запознати източници пред агенция Dow Jones, цитирана от Bloomberg.

Дискусиите са започнали преди пандемията от новия коронавирус. В някои случаи компаниите са говорили за закупуване на помещенията.

Amazon е подел преговори и с множество собственици на молове за заемане на освободените от веригата J.C. Penney площи за предстоящото откриване на своя верига за хранителни стоки, допълват източниците на Dow Jones, въпреки че не може да се определи дали това включва молове на Simon.

Акциите на Simon поевтиняват с 58% от началото на годината. Компанията си партнира с Brookfield Property Partners LP за съвместно подаване на оферти за магазините на J.C. Penney, които обявиха фалит през май.

Превръщането на празните помещения на ключови наематели в моловете в центрове на Amazon би представлявало голяма промяна в търговските центрове. Този избор вероятно няма да зарадва другите наематели, защото центровете водят по-малко човекопоток. Затова и Amazon често се разглежда като разрушител на търговията на дребно.

Още преди пандемията Amazon вече купи помещения в някои затруднени молове и ги превърна в центрове за изпълнение на поръчки. Гигантът за електронна търговия продължава да отваря нови центрове, за да отговори на търсенето на доставки.

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Бойчо Попов