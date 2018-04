Доналд Тръмп: Русия, бъди готова за ракети в Сирия!

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че отношенията с Русия са по-лоши от всякога и предупреди страната „да се подготви“, защото залп от американски ракети ще връхлети скоро Сирия в отговор на предполагаемата химическа атака, съобщава Bloomberg.

“Русия обещава да свали всяка ракета, изстреляна към Сирия. Бъди готова, Русия, защото те ще дойдат, хубави, нови и „умни“! Не трябва да сте партньори с Животното, убиващо с газ, което изтребва народа си и се наслаждава на това!“, написа Тръмп в Twitter.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!