Тръмп: Китай използва търговията, за да повлияе на изборите в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп заплаши днес с още мита Китай, ако Пекин засегне американските селскостопански и промишлени работници. Държавният глава също така обвини Китай, че се опитва да повлияе на американските избори, накърнявайки интересите на фермери в САЩ, предаде БТА.

Тръмп отправи обвиненията в няколко съобщения в Twitter, след като двете страни си наложиха нови мита във все по-изострящия се търговски конфликт между тях.

Американските власти обявиха, че въвеждат мита от 10% върху китайски вносни стоки за 200 млрд. долара, които постепенно ще достигнат до 25 процента до края на годината. В отговор Пекин също въведе налози върху американски вносни продукти на стойност 60 милиарда долара.

Президентът на САЩ заяви още, че Китай се опитва да използва търговията, за да го саботира преди частичните избори за Конгрес в САЩ на 6 ноември.

В съобщение в социалната мрежа Тръмп написа, че властите в Китай открито са заявявали, че активно се опитват да повлияят и променят изборите в САЩ като нападат местните фермери, животновъди и промишлени работници, тъй като те „са верни“ на президента.

Ще има големи и бързи икономически ответни мерки срещи Китай, ако нашите фермери, животновъди и/или промишлени работници бъдат засегнати, допълни президентът.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that.....