В САЩ изгрява звездата на нов гигант в оръжейния бизнес

Снимка: Ройтерс

Сливането на две относително по-малко познати оръжейни компании е напът да създаде един от най-големите играчи на пазара в САЩ.

Harris Corp. и L3 Technologies Inc. са се съгласили да слеят бизнеса си, създавайки оръжеен гигант на стойност 33,5 млрд. долара, който да се конкурира с производители като Raytheon Co. и Northrop Grumman Corp. Новата компания L3 Harris Technologies Inc., чийто обхват ще включва също комуникации и електроника, ще има възможността да се възползва от увеличеното финансиране за отбрана на администрацията на президента Доналд Тръмп.

„Това изглежда като специална трансакция, способна да изстреля двете компании във висшата лига на отбраната“, посочва Картър Коупланд, анализатор към Melius Research. По думите му след години сливането на двете компании ще се възприема като „повратна точка в индустрията“.

Това е поредната сделка в космическата и военна индустрия, за която подходящи условия създават по-високите правителствени разходи и бума в продажбите на самолети.

Миналата седмица Boeing Co. завърши покупката на дистрибутора на части KLX Inc. Ден по-рано производителите на части TransDigm Group Inc. и Esterline Technologies Corp. се съгласиха да се обединят, образувайки компания за 3,6 млрд. долара. В същото време United Technologies Corp. е напът да завърши придобиването си на Rockwell Collins Inc. за сумата от 23 млрд. долара.

Сливането на L3 и Harris има потенциала на обединението на Lockheed и Martin Marietta от 90-те години, посочва още Коупланд. Тогава сделката образува Lockheed Martin Corp., която в момента е най-големият изпълнител на военни поръчки в САЩ.

След завършването на сделката за сливане, предвидено за средата на 2019 г., акционерите на Harris трябва да притежават 54% от обединената компания.

Harris произвежда комуникационни системи за военна и цивилна употреба и наскоро бе избрана от Lockheed за разработването на следващо поколение компютърни процесори за най-модерните им изтребители F-35 Lightning II.

На свой ред L3 осигурява комуникационно оборудване като техника за наблюдение и самолетна електроника. Компанията също така произвежда устройства за нощно виждане, сензорни системи и технологии за сателитни комуникации

Макар все още да е прекалено рано за оценка на регулаторните въпроси, компаниите не очакват значителни спънки пред завършването на сделката по антитръстови причини, посочи Уилям Браун, главен изпълнителен директор на Harris.

По думите му обединението ще увеличи мащаба на компанията, както и нейния набор от клиенти, като също така ще разшири и технологичната ѝ основа. Браун ще заема поста на председател и главен изпълнителен директор на новата компания след сливането. Неговият колега начело на L3 Кристофър Кубасик ще е заместник-председател и ще поеме поста на изпълнителен директор след третата година от обединението.

Новата сделка ще увеличи комбинираната печалба за акция през първата година след сключването и ще генерира спестявания преди облагането с данъци в размер на 500 млн. долара, както и свободен паричен поток в размер на 3 млрд. долара до третата година, се казва в изявление.

По статията работиха: Елена Илиева, редактор Виктория Тошкова