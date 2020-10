Facebook отчете рекордни приходи въпреки рекламния бойкот

Снимка: Gabby Jones/Bloomberg

Facebook отчете рекордни приходи за третото тримесечие, след като големите разходи за дигитална реклама успяха да компенсират рекламния бойкот, рестрикциите за събирането на данни и продължаващия спад заради коронавирусната пандемия, пише Wall Street Journal.

Приходите са скочили с 22% до 21,47 млрд. долара за трите месеца до септември, обяви Facebook. Компанията прогнозира, че приходите ѝ ще нараснат дори по-бързо през четвъртото тримесечие, тъй като рекламните разходи растат по време на празничния сезон.

Главният финансов директор Дейвид Уейнър предупреди за „значителна несигурност“ за следващата година. Въпреки че пандемията ускори насочването към онлайн търговията, което ще подкрепи Facebook в дългосрочен план, компанията се сблъсква със значителни регулаторни заплахи, както и ограничения за това как събира данни от потребителите на продуктите на Apple, посочва той.

От предизвикателствата пред бизнеса на Facebook Уейнър изтъкна заповед на европейските регулатори, която ще забрани трансфера на данните на европейските потребители в Съединените щати. Компанията обжалва решението.

Неразбирателството на Facebook с Apple произтича от плана на компанията да изисква от потребителите на продукти на Apple да избират дали да бъдат следени от приложения – стъпка, която би попречила на приложенията да могат надеждно да таргетират реклами към своите потребители.

„Нуждаем се от нови регулации, които позволяват персонализирани и релевантни реклами, докато опазваме данните и неприкосновеността на потребителите“, обяви главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг. Прекомерните ограничения на индустрията „могат да имат значителен отрицателен ефект върху малките фирми и икономическото възстановяване през 2021 г. и отвъд нея“, допълва той.

Същевременно Facebook е изправен пред силен антитръстов контрол, а представители на Федералната търговска комисия на Съединените щати препоръчват да се заведе дело срещу компанията. Комисията прекара повече от година в разглеждане на жалби, че Facebook използва силната си пазарна позиция, за да задуши конкуренцията. Всичко това е част от по-широките усилия на американските антритръстови власти да разгледат поведението на големите технологични компании.

Третото тримесечие започна трудно за Facebook, с бойкот заради предполагаемия ѝ провал в овладяване на речта на омразата в платформата. Групи за граждански права, включително National Association for the Advancement of Colored People и the Anti-Defamation League убедиха големи рекламодатели, включително Verizon Communications и Unilever, временно да спрат да харчат рекламни бюджети в платформите на Facebook. Социалната мрежа обяви, че всичко това може да натежи на резултатите ѝ.

Въпреки тези предизвикателства печалбата на акция на Facebook се изкачи до 2,71 долара през третото тримесечие спрямо 2,12 долара през същия период година по-рано. Показателят успя да надмине средната прогноза на анализаторите, анкетирани от FactSet, които очакваха 1,90 долара на акция. Нетната печалба скочи с 29% до 7,85 млрд. долара от 6,09 млрд. долара, отчасти заради еднократно данъчно облекчение в размер на 913 млн. долара, свързано с развойната дейност на компанията.

Оперативният марж на Facebook достигна 37% спрямо 41% година по-рано, след като броят на служителите нарасна с 32% за последната година до близо 57 хил. Броят на хората, използващи продукти на Facebook всеки месец, включително Instagram, Messenger и WhatsApp, се е увеличил до 3,21 млрд. Той е нараснал с 14% спрямо 2,82 млрд. миналата година.

След обявяването на финансовия отчет за третото тримесечие, първоначално цената на акциите нарасна по време на следборсовата търговия. По-късно стойността на книжата пое надолу и спадна с 2%. От началото на годината до приключването на борсовата сесия в четвъртък цената на акциите на Facebook е нараснала с повече от 33%, след като породените от пандемията ръстове в броя на потребителите и на потреблението на платформите ѝ, компенсирайки както бойкота от рекламодателите и по-ниските разходи от засегнатите от Covid-19 рекламодатели в областта на търговията на дребно, туризма и развлеченията.

Общият брой потребители се е увеличил на всеки пазар освен Съединените щати, където броят на дневно активните потребители се е свил до 255 млн. от 256 млн. през второто тримесечие. Компанията предупреди, че потребителите вероятно са прекарвали по-малко време в платформите, след като рестрикциите заради коронавируса са били вдигнати.

Нерекламните приходи на Facebook са спаднали със 7 на сто спрямо година по-рано до 249 млн. долара. Категорията включва бизнеса с очила за виртуална реалност Oculus, който Уейнър прогнозира, че ще бъде по-силен през четвъртото тримесечие. Зукърбърг заяви, че компанията планира да продължи да инвестира в устройства за виртуална реалност.

Политическите реклами в Съединените щати вероятно са подкрепили компанията, маакр че главният оперативен директор Шерил Сандбърг заяви, че през третото тримесечие политическите и правителствените реклами са били само „нисък едноцифрен процент“ от приходите.

По статията работиха: Елена Кирилова, редактор Елена Илиева