Заради масовия срив Facebook може да връща пари на рекламодателите

Социалната мрежа Facebook претърпя един от най-разпространените и постоянни сривове на системата си, след като потребителите в целия свят не можеха да получат достъп до социалните си мрежи и услуги - от Instagram до Messenger, в голяма част от вчерашния ден.

Според Downdetector - сайтът, който обявява проблеми с приложения и сайтове, абонатите на социалните мрежи на Facebook са имали проблеми с логването или опресняването на лентата със съобщения. В Европа проблемите започнаха след 18ч. българско време в сряда вечерта.

От около вечерните часове в София потребителите успяваха частично да заредят страниците си или изобщо не можеха да видят съдържание, придружено от съобщение, че е станала грешка. Засегнатите региони включват района на Ню Йорк, части от Калифорния и региона на Сиатъл, според Downdetector. Други проблемни места са Япония, Филипините, Перу и големите градове в Австралия, както и голяма част от Европа.

Няколко маркетолози съобщиха, че системата за закупуване на реклами във Facebook също не работи. В нощните часове Facebook заяви, че все още проучва цялостното въздействие, „включително възможността за възстановяване на суми за рекламодателите“.

Продажбите на реклами са живителната сила на компанията, а подобни постоянни трудности могат да бъдат скъпи. На база прогнозите за приходите от продажби през 2019 г. Facebook Inc. ще генерира средни дневни приходи от около 189 млн. долара, коментира Bloombeeg.

Потребителите са имали затруднения не само с Facebook, но и с платформата за споделяне на снимки Instagram, инструментите за съобщения Messenger и Whatsapp и устройствата за виртуална реалност Oculus. Instagram обаче възстанови услугата си през нощта, поясни услугата в официалния си профил в Twitter.

Някои потребители са получили съобщение, показващо, че Facebook е в режим на поддръжка. „Знаем, че някои хора в момента имат проблеми с достъпа до семейството от приложения на Facebook. Ние работим за разрешаването на проблема възможно най-скоро“, заяви говорител на Facebook.

Времето за подобен срив е доста неудобно за Facebook, която вече е обременена от редица разкрития, че не успява да защити потребителските данни или да спре разпространението на речта на омразата, фалшивите новини и други форми на дезинформация. Репутацията на Facebook беше опетнена, след като платформата ѝ беше използвана от руските тролове за намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

Разследването на американското Министерство на правосъдието за практиките на компанията за обмен на данни се разшири, за да включи по-голямо съдебни жури, поясни източник на Bloombeрg, запознат с темата.

Акциите на компанията поскъпнаха с по-малко от процент до 173,37 долара след затварянето на борсовата сесия в САЩ. Те загубиха над 20 процента от достигането на пиковите си нива на 25 юли.

