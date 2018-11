Просто бригада или културен обмен в САЩ?

Снимка: Ройтерс

Летните и зимните месеци са за студентите в България на първо място дългоочаквани, но също така и стриктно планирани. Месеци преди началото на коледните и новогодишните празници учещите висше образование започват да планират къде ще работят летните месеци - у нас или в чужбина.

Тези, чиито план включва работа в чужбина, най-често избират т. нар. „бригада“, за да запълнят лятото си. Записванията за тях са през октомври. Думата „бригада“ често предизвиква в хората негативни асоциации с „тежка физическа или неползотворна работа“. В зависимост от годината на раждане тази негативна натовареност на думата някои от нас лично са изпитали на гърба си, бидейки част от различните комсомолски движения по време на социализма, а други само са чували за бригадирски истории от въпросния период, припомня Петър Стоянов, основател на AIM Work and Travel - агенция за бригади в чужбина.



Стоянов, млад, енергичен и целеустремен предприемач, се фокусира в изграждането на млади лидери с професионална насоченост. Организира проекти, финансирани по Младежка Програма Erasmus +. Идеята на програмата е създаване на мост между неформалното и формалното образование като средство за изграждане на мотивация и един широк мироглед в младите хора, а акцентът е върху сплотеността.



Според изследвания за набирането и обучението на млади хора на сайта Rabota.bg става ясно, че около 6000 студенти ще заминат на бригада 2019 г., което е ръст с 20% спрямо 2018 г. Реалната бройка ще стане ясна през юли догодина, споделят от агенцията за бригади CenturyBG, която е позиционирана във Варна. Техният фокус е насочен върху обучение и сертифициране на плувци, които след това заминават в едно от популярните места за практика в САЩ - Уисконсин. Основната причина е, че Военноморското училище във Варна изисква стаж в тази сфера и голяма част от студентите избират да заминат на бригада в Америка и да натрупат опит и финанси.



Алтернативата на днешните обучаващи се студенти в редовна форма е много по-различна и пълноценна. Международната програма за културен обмен в САЩ дава възможност на над 100 000 международни студенти всяко лято да живеят и работят на територията на САЩ за максимален период от 4 месеца за работа, след което разполагат с допълнителни 30 дни за пътуване или подготовка за прибиране обратно към България.

Тук не става дума единствено за физически труд срещу заплащане, а за една уникална възможност студентите да подобрят своите личностни и професионални качества. Според AIM Work and Travel завърналите се след обмен имат добре изградени работни и организационни навици, свикнали са да се адаптират в различна среда, повишили са нивото на владеене на английски език, както и способността за комуникация с хора от различни култури, стават по-самоуверени и чувството им на независимост е по-голямо. Опитът, който придобиват, освен практически е и чисто човешки – опознават различни култури от първа ръка, умеят да се адаптират бързо към променящата ги среда и да общуват свободно. Това, иначе казано, означава премахване на бариерите, които ограничават, възпират и пречат за кариерното развитие.



Престоят в Америка може спокойно да се приеме като „неформално и практическо обучение“ за студентите. Това е нещо, което повечето учебни заведения в България за съжаление не предоставят, въпреки огромната нужда именно от такива практики.



„Обменът в САЩ“ повлиява дългосрочно на кариерното развитие на завърналите се в България. 23% от младежите, които са били в чужбина и са се върнали в България, след това са намерили работа, докато студентите, които не са ходили в чужбина, по-трудно намират работно място.



През последните години се наблюдава рязка промяна в отношението на работодателите към наемането на хора с международен опит. Основната причина е, че студентите от чужбина имат изградена бизнес идея, която са сформирали с престоя си там и искат да я реализират в България.



Днес младите са много по-мотивирани да останат в България след опита си в чужбина спрямо тези, които не са участвали в подобни програми. Работната среда в България предоставя все повече възможности на хората с висше образование да се адаптират и развиват в различните сфери на бизнеса, особено когато имат практическия опит и придобити умения от културните обмени и студентски програми, които да имплементират у нас.



Имаше време, когато международният опит не се взимаше под внимание при наемането на служители, но днес 51% от интернационалните компании, които откриват офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас считат, че той е ключов при наемането на служители в техните отдели, споделят експерти от сайта Rabota.bg. Анкетното проучване сред студентите ни показва, че за 85% от заминаващите за бригада в чужбина го правят не само, за да изкарат пари, но и за да подобрят шансовете си за наемане на работа след това в България.



Освен програмите в Америка се работи и усърдно и по програмата Erasmus+, по която хиляди студенти могат да посещават различни държави от Европа на стажове, семинари, обучения, обмени и т.н.



Ако сравним двете програми - Erasmus+ и Work and Travel Cultural Exchange program in USA, ще намерим много сходства. По-осезаемата разлика е, че престоят в Америка е възможен само през лятната ваканция, докато по Erasmus+ студентите могат да пътуват и през учебно време.



Изследванията, направени сред големите университети в България показват, че 57% от младите хора, които са заминали и след това са се върнали в България, заемат ръководни позиции. Около 7% от осъществилите бригада създават собствен бизнес, което е много голям дял спрямо тези, които не са работили в чужбина. Основните умения, които придобиват студентите по време на работа в страната на неограничените възможности, е, че трупат опит в различни области.



Още в началото на материала направихме разграничение между побългареното „студентска бригада“ и Cultural Exchange program, тъй като вторият термин е реалното име на програмата. Aim Travel и CenturyBG се стремят ясно да разграничат програмите за обучение в САЩ от остарялото разбиране за бригада, свързвано с безплатна или символично заплащана работа за държавата до 1989 г. Днес, почти 30 години след края на социалистическия режим, вратите към света са отворени, Америка изобщо не е така далечна и недостижима мечта. Студентската бригада в САЩ не е просто бригада, а високоплатен културен обмен.

И така - „студентската бригада в САЩ“ учи студентите да бъдат самостоятелни, организирани, трудолюбиви, уверени в себе си. Не просто да вярват в развитието на държавата ни, а самите те да са тласъкът към по-доброто утре, самите те да носят така желаната промяна.

