А1 предлага собствено съдържание и през виртуална реалност

Клиентите на А1 вече ще имат възможност да гледат приложението A1 NOW и през очила за виртуална реалност (VR). Пакетът Mini 30+ е достъпен във VR с помощта на Samsung Gear VR, които работят със смартфон устройства на корейската марка.

Тази стъпка превръща А1 в първия телеком у нас, който съчетава VR със собствено съдържание през мобилни устройства. Новата оферта е част от стратегията на компанията да предлага иновативни решения и да прави технологиите достъпни, лесни и полезни за своите клиенти.

Новите VR възможности, които А1 предлага, ще променят изцяло гледането на телевизия през мобилно устройство за феновете на филмите и спорта. Те ще могат да изпитат добавената стойност, която дава VR, по време на решителните срещи от световното първенство по футбол.

Какво е необходимо за гледането на телевизионно съдържание от А1 през VR:

· Абонамент за пакет Mini 30+ от приложението A1 NOW

· Samsung Gear VR

· Смарт устройство на Samsung – Galaxy 6 серията и моделите след нея

· Приложението А1 NOW VR, което може да се изтегли от магазина за приложения на Oculus

За А1 NOW

Приложението A1 NOW предлага достъп до интерактивна телевизия от A1 на смартфон, таблет и компютър. Услугата включва най-популярните ТВ канали на различни устройства навсякъде и по всяко време. Абонатите имат достъп до най-гледаните български и чуждестранни предавания със спорт, новини, музика и детски филми.

Абонатите на телевизия от A1, които сключат нов договор за телевизия за пакети ТВ Стандартен, ТВ Разширен, ТВ Разширен + и ТВ Премиум, и се регистрират до 31 юли 2018 г. могат да ползват A1 NOW безплатно в продължение на 2 месеца. Бърз и лесен достъп до приложението получават и абонатите на мобилни планове A1 ONE и A1 ONE Unlimited.

По статията работи: Екип на Investor.bg