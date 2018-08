Dropbox надмина очакванията на Wall Street

Снимка: Ройтерс

Прогнозата на Dropbox Inc за текущото тримесечие и резултатите за второто тримесечие надминаха оценките на Wall Street в четвъртък, докато онлайн фирмата за съхранение на данни печели все повече заради по-големия брой абонати, които са готови да плащат такси, предава Ройтерс.

Акциите на Dropbox обаче бяха подложени на натиск и поевтиняха с почти 10% в разширената търговия, след като компанията реши да удължи срока, в който сегашните акционери нямат право да продават акции, с няколко работни дни.

Блокиращияt период, който сега изтича на 23 август, ще отключи за пазара още 356,4 милиона акции.

Компанията, която се конкурира с Google, Microsoft Corp и Amazon.com Inc, както и с Box Inc, заяви, че очаква приходите за третото тримесечие да бъдат в диапазона между 350 и 353 млн. долара. Анализаторите очакваха приходи за 345,9 млн. долара.

Главният изпълнителен директор Дрю Хюстън заяви, че повече индивидуални и корпоративни клиенти са се регистрирали за наскоро въведените планове, които предлагат по-голямо съхранение на по-високи цени. Това е довело логично до по-висок среден приход на потребител (ARPU).

Компанията, която стартира като безплатна услуга за споделяне и съхраняване на снимки, музика и други големи файлове, работи над изграждането на своя корпоративен софтуер.

Средният приход на потребител на компанията е достигнал 116,66 долара за тримесечието и надмина очакванията за 113,95 долара. Абонатите на Dropbox, които плащат такси, са нараснали с 20% до 11,9 млн. в края на юни и надминават средната оценка на анализаторите за 11,73 млн. абонати, показва анкета на FactSet.

Акциите на компанията бяха под натиск и заради напускането на главния оперативен директор Денис Уудсайд, който изигра основна роля за първичното публично предлагане през март.

Компанията заяви, че той ще се оттегли в началото на септември след четири години във фирмата с централа в Сан Франциско. Той ще остане съветник на Dropbox до края на годината.

Dropbox извърши впечатляващ борсов дебют на 23 март, след като инвеститорите активно закупиха акции при най-голямото технологично IPO от повече от година, а книжата приключиха първия си ден на търговия с ръст в цената си от над 35%.

Компанията, която все още не е излязла на печалба, отчита по-малка загуба - от 4,1 млн. долара през второто тримесечие на 2018 г. в сравнение с 26,8 млн. долара година по-рано.

Изключвайки еднократни ефекти, Dropbox е спечелила 11 цента на акция, надминавайки значително оценките за 6 цента.

Приходите са скочили с 27% до 339,2 млн. долара, което е над очакванията на Wall Street за 330,9 млн. долара.

Компанията е изправена пред силна конкуренция. По отношение на частните клиенти Dropbox се бори с Apple Inc. и Google на Alphabet Inc., за да осигури съхранение на документи и снимки. Тази конкуренция принуди компанията да се фокусира върху предоставянето на услуги за съхранение и сътрудничество на бизнеса, все по-голям пазар, но на който Microsoft Corp. и Box Inc. вече също навлизат.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова