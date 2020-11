Проваленото IPO на Ant изтрива 140 млрд. долара от стойността ѝ

Снимка: Bloomberg LP

Решението на Китай да отмени големия борсов дебют на Ant Group Co. може да намали стойността на финтех гиганта с около 140 млрд. долара според преразгледаните оценки на анализаторите.

Новите разпоредби, които биха могли да принудят Ant да набере повече капитал, за да подсигури кредитирането, и да бъде принудена да кандидатства за национални лицензи за опериране в цялата страна, могат да намалят оценката на фирмата с около половината от сегашната ѝ, посочват от Morningstar Inc. и други фирми, цитирани от Bloomnerg. Регулаторните изисквания са предварителни и могат да бъдат променени.

Ако оценката на Ant от 280 млрд. долара преди IPO-то бъде намалена наполовина, това по същество би означавало, че компанията струва по-малко от това, което струваше преди две години, когато набираше пари от някои от най-големите световни фондове, включително Warburg Pincus LLC, Silver Lake Management LLC и Temasek Holdings Pte.

Намалената оценка означава и потенциално по-ниски такси за инвестиционните банки като China International Capital Corp, които разчитаха на дъжд от постъпления от рекордното IPO на Ant. Свитата оценка ще намали и желанието у компанията на милиардера Джак Ма да извършва придобивания, докато се опитва да се разшири отвъд китайската си база и да поеме борба срещу местния конкурент Tencent Holdings Ltd.



В рамките на драстичен обрат на събитията през миналата седмица Китай сложи спирачка на продажбата на акции на Ant на стойност 35 млрд. долара само дни преди финтех гигантът да стане публична компания в Шанхай и Хонконг Този ход затруднява онова, за което се очакваше да стане една от най-големите истории на успеха в бизнеса в Китай, както и това, което трябваше да бъде ключова стъпка в развитието на бързо развиващите се капиталови пазари в страната.

Айрис Тан, анализатор в Morningstar, заяви, че Ant може да се сблъска с обезценка от 25% до 50, ако съотношението му спрямо цената на резервациите преди IPO спадне до нивото на оценката на водещите световни банки. Това означава, че оценката може да бъде намалена с около 140 млрд. долара. В момента цената на акциите на Ant се оценява на 4,4 пъти над счетоводната ѝ стойност, в сравнение с 2 пъти над счетоводната стойност в тези банки.



Санджай Джайн, базиран в Сингапур финансов директор на Aletheia Capital, изчислява, че съотношението цена/печалба на Ant може да спадне до около 10 пъти печалбата, което е на половината от предишната цел, която си бе определила компанията. Новата цена ще постави финтех гиганта в по-голяма степен в близост до оценките на някои от по-качествените банки.

Citigroup Inc. се търгува на ниво от около осем пъти над 12-месечната печалба, докато DBS Group Holdings Ltd. от Сингапур се търгува на нива от около 12,6 пъти. China Merchants Bank Co., сред най-големите кредитори на дребно в Китай, се търгува на ниво от около 10 пъти.

Представител на Ant отказва коментар по темата.

Ма беше извикан от китайските регулатори за „надзорни интервюта“ дни преди дебюта на Ant, а властите съобщиха, че със закъснение са открили редица недостатъци, които биха могли да наложат ремонт на правилата на работа на Ant.

Съгласно предложените нови правила компанията ще се нуждае от допълнителен капитал, за да отговори на по-строгите регулаторни изисквания. От компаниите за онлайн кредитиране като Ant може да се изисква да предоставят поне 30% от финансирането за заеми, съгласно проектоправилата, предложени от банковите регулатори през ноември. В момента само около 2% от заемите са в баланса на Ant, като по-голямата част от финансирането идва от банкови партньори.

Ако тези правила бъдат приети, за да подкрепи своите непогасени кредити за почти 1,8 трилиона юана, Ant трябва да отпусне 540 млрд. юана кредит за себе си, изчислява Morningstar. Кредитните подразделения на Ant - Huabei и Jiebei, може да се нуждаят от най-малко 54 млрд. юана, се казва в съобщението.

„Когато се върне на пътя към борсата, инвеститорите вероятно ще гледат на Ant малко по-малко като на технологична компания, отколкото преди, като се има предвид, че ще бъде по-малко активна, а очакванията за растеж може да са по-ниски“, казва Кевин Квек, базиран в Сингапур анализатор от Bernstein.



Помощ от Alibaba

Към края на юни Ant разполага с около 80 млрд. юана в брой. Очаква се капиталовото изискване да има тригодишен гратисен период.

За да може Ant да отговори на някои от регулаторните изисквания, едно от по-реалистичните решения би било свързаното дружество Alibaba Group Holding Ltd. да инжектира между 20 и 40 млрд. юана, каза Леон Ци, базиран в Хонконг анализатор в Daiwa Capital Markets .

Въпреки това прогнозите за оценките и капиталовите изисквания също са предварителни. Ant може да получи по-слаб удар, ако крайните правила са по-малко строги. Квек от Bernstein казва, че макар че очаква Ant да получи по-ниска оценка, той е по-оптимистичен, че оценката на компанията няма да спадне до обичайните за банките, като се има предвид нейната кредитна технология и мощното ѝ приложение за плащания, което се намира на милиарди телефони.

„Ако Ant може да докаже, че ще бъде подложена на по-малък натиск от страна на националните органи“, или може да оцени риска по-добре, би могъл да се аргументира за по-високи коефициенти”, казва Джайн от Aletheia Capital.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Елена Илиева