Жилищата в Канада са поевтинели с 20% и пак са недостъпни за местните жители

Жилищният пазар в Канада навлезе в една от най-тежките си корекции в историята. Канадците обаче казват, че тя не е достатъчна, пише Bloomberg.

След рекорден ръст на цените на жилищата след пандемията от Covid-19 по-бавният ръст на населението и нарасналото предлагане в някои градове предизвикаха рязък обрат. Референтните цени са намалели с около 20% на национално равнище от 2022 г. и с над 30% в някои градове.

Това би трябвало да е добре дошла новина за купувачите на първо жилище, но спадът все още не е достатъчен, за да промени уравнението за много местни жители, за които жилищната собственост отдавна е недостъпна.

Около 55% от канадците искат цените на жилищата да намалеят още, като числото нараства до 69% при възрастовата група от 18 до 34 години, сочи допитване на Nanos Research Group за Bloomberg News.

Дори две трети от купувачите на жилища са заявили пред Nanos, че спадът на цените до момента е положително или донякъде положително развитие за жилищния пазар. Това е почти същият дял като общия отговор на канадците.

„Ако само погледнете цифрите, много бързо ще стигнете до извода, че това е огромен срив на цените на жилищата. Но въпросът е, че това се случва след много силен ръст на цените“, казва Робърт Хог, помощник-главен икономист в Royal Bank of Canada. „Ние само се отдръпваме от прекомерните според някои, и според мен, ръстове на цените“, допълва той.

Въпреки че известният спад на цените на жилищата може да смекчи донякъде натиска върху правителството, той съвсем не е достатъчен, за да може премиерът Марк Карни да обяви победа над влошаването на достъпността на жилищата.

Канадците искат цените на жилищата да намалеят още повече, сочи допитване. Графика: Bloomberg LP

Пазарът просто се върна там, където беше, преди пандемията от Covid-19, когато достъпността на жилищата вече беше широко смятана за национална криза, казва Майк Мофат, ръководител на Инициативата липсваща среда към университета в Отава, която цели да съживи градската средна класа в Канада.

„Смятам, че това само показва колко далеч са цените на жилищата ни от доходите. Цените може да намалеят с 15-20% и пак да са недостъпни за семействата от средната класа“, отбелязва той.

Разминаване с предлагането

Подобренията в достъпността на жилищата са неравномерни в Канада, като само половината от пазарите са отбелязвали спад през втората половина на 2025 г., сочат данните на RBC. Цените на жилищата са намалели най-много в Британска Колумбия и Онтарио, където те нараснаха най-силно след пандемията.

Въпреки това жилищата в големите градски центрове на тези провинции остават изключително високи, като делът от доходите на домакинствата, необходим за покриването на жилищните разходи, достига 88% във Ванкувър и 63% в Торонто.

Купувачите на първо жилище са по-колебливи в решението си да навлязат на имотния пазар, отколкото преди няколко години, коментира брокерът на недвижими имоти от Торонто Алексис Д’Суза.

Купувачите на първо жилище не намират имотите, които търсят. Въпреки рекордните наличности от апартаменти, повечето жилища не отговарят на критериите им, отбелязва тя. Еднофамилните жилища се продават по-бързо макар и на ценови нива, които много нови купувачи не могат да си позволят.

Най-скъпите пазари в Канада са отбелязали спад от връхната си точка през 2022 г. – Торонто, Ванкувър са с най-голям принос за общия спад, докато цените са нараснали леко в други градове. Графика: Bloomberg LP

Неотдавнашен доклад на Canada Mortgage and Housing Corp. показа, че страната е постигнала известен напредък в увеличаването на предлагането на жилища, като новозапочнатите жилища са нараснали с 6% през 2025 г.

Но тя предупреди за „големи уязвимости“ и отбеляза: „нарастващите наличности с непродадени жилища показват, че днешното предлагане може би не отговаря добре на нуждите на купувачите“. Това е особено голям проблем в Торонто и Ванкувър.

Според доклада предлагането на семейни жилища за собствени нужди е недостатъчно, като новозапочнатите такива жилища са много под средните исторически нива в ключови градове като Торонто, Монреал, Ванкувър и Отава.

Целенасочени политики

Наемният пазар също се разхлабва, като офертните наеми са намалели с 3,2% на национално равнище между 2024 и 2025 г. По-ниското търсене и нарасналото предлагане са тласнали свободните жилища под наем до 3% тази година, което е прагът за балансиран пазар, отбелязва RBC.

Достъпността на жилищата се подобрява, но остава предизвикателство – разходи за жилищна собственост като процент от средния доход на домакинствата. Графика: Bloomberg LP

Комбинацията от намаляващи цени на жилищата, по-бавен ръст на наемите и относително ниски лихвени проценти тласна инфлацията при жилищата до най-ниското ѝ ниво от пет години. Тя нараства по-бавно от целта на Канада за инфлация от 2%. Но натискът върху местните власти не е отслабнал.

Неотдавнашно допитване на компанията Abacus показва, че само 17% от канадците смятат, че федералното правителство прави достатъчно, за да отговори на проблемите с достъпността на жилищата, а според 59% е важно властите да предприемат действия, за да подобрят достъпността за следващото поколение собственици на жилища.

През март федералното правителство и местните власти в Онтарио приеха да отменят данъка върху продажбите на нови жилища на цена до 1 млн. канадски долара (724 200 щатски долара) за всички купувачи. Мярката надгражда първоначалната отстъпка в Отава, която важеше само за купувачите на първо жилище. Карни и премиерът на Онтарио Дъг Форд обявиха и споразумение да намалят таксите за строителство, които се налагат от общините, за да плащат за инфраструктура, с до 50% за три години.

Свободните площи се възстановиха от дъното след пандемията – ниво на свободните площи при жилищата под наем в канадските градове. Графика: Bloomberg LP

Но ако властите искат по-висок процент на жилищно строителство, ще трябва да направят добре сметките, така че строителните компании да имат стимул да строят, а градовете да могат да покриват разходите си.