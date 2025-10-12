Икономическата несигурност вледенява нажежения доскоро жилищен пазар в Канада

През по-голямата част от последните две десетилетия всеки път, когато канадската икономика се натъкваше на препятствие – световната финансова криза, пандемията от Covid-19, нажеженият ѝ жилищен пазар я извеждаше от кризата, пише Bloomberg.

Но, докато се бори с търговската война на американския президент Доналд Тръмп, е възможно Канада да не може да разчита на жилищния пазар този път.

Кандидат-купувачите остават встрани от пазара, след като най-тежката корекция на цените на жилищата в историята на страната, доведе до внезапно осъзнаване на рисковете от притежаването на имот. Оттеглянето се случва в ключов момент за икономиката на Канада – тя вече отбеляза тримесечно свиване на фона на американските мита и може да изпадне в рецесия, ако това продължи.

„Човек на възраст под 45 години не е виждал или не се е налагало да преживее корекция на пазара на имоти в Канада“, казва Робърт Ковчич, икономист в Bank of Montreal. „Така че фактът, че всъщност има риск ще бъде поука за цяло едно поколение“, допълва той.

Понижения на лихвите

Канадската централна банка понижи лихвените проценти три пъти тази година, за да стимулира растежа поради забавянето на икономиката. За последен път тя направи това през септември, за да предотврати удара от американските мита. Но до момента жилищният пазар не преживява силно възстановяване.

Канада излиза от най-тежката си корекция на жилищния пазар в историята. Графика: Bloomberg LP

Докато през 2021 г. разходите за жилища са възлизали на 9% от икономиката, делът е намалял до 6,4% сега.

Работните места също намаляват. От началото на годината заетостта в областта на продажбите и наемите на имоти е спаднала с 0,5% в национален план, а броят на заетите хора в строителството на нови жилища се е свил с 0,8%, сочат данни на правителството. Загубените работни места и в двата сектора изпреварват тези в частния сектор като цяло, което показва, че имотният пазар не само не подкрепя възстановяването, а тласка икономиката надолу.

„Има основания да смятаме, че се намираме в дълъг цикъл на спад що се отнася до жилищните имоти в Канада“, коментира икономистът Дейвид Розенберг. „Жилищният пазар може да остане в наказателната зона от гледна точка на БВП за доста дълъг период“, допълва той.

Част от проблема е, че дори след корекцията жилищата не са много по-достъпни. Цените се върнаха около нивата им през 2021 г. А тъй като лихвите по ипотечните кредити остават много по-високи в сравнение с дъното по време на пандемията, показателите за способността на повечето канадци да си позволят жилище са близо до нивата в началото на 2022 г., точно преди връхната точка на пазара.

Въпреки че лихвените проценти са намалели от началото на годината, те все още са над два пъти по-високи от нивата през предходното десетилетие. Това създава финансови затруднения на много хора, които са купули имот преди корекцията, тъй като имат плаващи лихви по ипотечните кредити или трябва да подновят заемите, които са изтеглили, когато лихвите бяха по-ниски. Все повече собственици се оказват принудени да продадат, тъй като не могат да си позволят по-високите плащания.

Много страх

Подобни истории в медиите и форумите са достатъчни, за да разколебаният и потенциалните купувачи. 29-годишният Акаш Агарвал, IT продуктов мениджър от Ванкувър, казва, че макар да може да си позволи покупка на имот, решил да изчака.

„Много се страхувам, че ако направя такава огромна покупка и се случи нещо лошо в бъдеще, тази инвестиция може да се окаже провал и да загубя вместо да спечеля пари“, отбелязва той.

Новото осъзнаване на рисковете от притежаването на имот се случва в момент, когато икономикаат на Канада е изправена пред предизвикателства от наложените мита от САЩ, най-големия търговски партньор на страната. Натискът от митата увеличи безработицата и засегна особено тежко сектори като стоманопроизводство и производство на алуминий, а общата икономическа несигурност, която те предизвикаха, даде още едно онование на купувачите да останат встрани от пазара.

Инвестициите в жилищно строителство в Канада се забавят поради нарастването на разходите по заемите. Графика: Bloomberg LP

Слабият пазар започна да понижава строителството на нови жилища, особено в Торонто и Ванкувър, които са епицентърът на десетилетния бум на жилищния пазар, който предшестваше спада през последно време. И в двата града увеличеният брой проекти за апартаменти, започнал веднага след пандемията, започват да излизат на пазара, което води до свръхпредлагане на жилища. Това води до повишение както на цените при препродажба, така и на наемите. Строителните компании, на свой ред, се колебаят да започват нови сгради.

Във Ванкувър новозапочнатите проекти за апартаменти са намалели до най-ниското си ниво от 2009 г. в края на миналата година, сочат данни на правителството. Новозапочнатите жилища в Торонто са спаднали до най-ниското си ниво от 2007 г. насам през второто тримесечие на тази година.

„Намирае се в балон – това се вижда много ясно днес, когато обърнем поглед назад“, казва Ейдриън Рока, главен изпълнителен директор на компанията Fitzrovia, най-голямата строителна компания на апартаменти под наем в Канада. Той допълва, че не е започвал нова сграда от 2023 г., тъй като големите инвеститори, на които разчита за финансиране, като пенсионни фондове и застрахователни компании, остават встрани от пазара.

„Виждаме голям институционален капитал, който остава встрани от гледна точка на започване на ново строителство“, отбелязва Рока.

Но търсенето от индивидуални инвеститори, които купуваха апартаменти преди началото на строителството, тласкаше нагоре по-голямата част от новото жилищно строителство през последните десетилетия. А сред тези инвеститори, където финансовите затруднения са най-големи, възвръщаемостта от наеми спада под лихвите по ипотечните кредити.