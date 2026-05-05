Близо една трета от домакинствата в България имат неизползван автомобил

Близо една трета от домакинствата в България разполагат с неизползван автомобил, а 89% от активните шофьори смятат въздуха в големите градове за замърсен. Това показват резултатите от проучване на тема „Нагласи към мобилността в България“, представено от Асоциацията на автомобилните производители в Националния пресклуб на БТА в София.

Данните бяха представени от Маргарита Тодорова от агенцията "Блу Пойнт", която уточни, че изследването е проведено сред 600 активни шофьори на възраст между 18 и 60 години чрез онлайн анкета, с фокус върху градското население – София, градове с над 100 хил. жители и между 50 хил. и 100 хил. жители. 42% от респондентите са от София, 35% – от по-големите градове, а 23% – от средните по големина населени места.

Средната възраст на анкетираните е 41,4 години, като преобладават хора без управленски функции. Доходите им най-често са в диапазоните между 1535 евро и 2045 евро. Около 42 на сто са в семейни отношения, като домакинствата обикновено се състоят от двама до трима души.

По отношение на автомобилите, в едно домакинство има средно по 1,5 лични и 1,4 служебни автомобила. Данните показват, че близо една трета от домакинствата имат по един неизползван автомобил, под 4 процента – по два, а над две трети нямат неизползвани превозни средства.

Най-разпространени остават автомобилите с бензинов двигател, следвани от дизеловите. Делът на хибридните и електрическите автомобили е значително по-нисък, като едва 2,1% от анкетираните притежават плъг-ин хибрид.

Около 55% от респондентите определят състоянието на автомобилите си като добро или задоволително, а 45% – като отлично. В по-малките градове по-често се посочва задоволително състояние, докато в София и големите градове преобладава оценката „отлично“.

Като основни проблеми, свързани с мобилността, се открояват липсата на паркоместа, задръстванията, пътнотранспортните произшествия и нетолерантното поведение на пътя.

По отношение на мерките срещу трафика значителна част от анкетираните подкрепят изграждането на повече пешеходни зони, зелени коридори и велоалеи, докато намаляването на паркоместата и въвеждането на такси за достъп до централните части получават по-слаба подкрепа. Ограничаването на трафика и извеждането от експлоатация на по-стари автомобили се подкрепят от около една трета от анкетираните.

Около 85% смятат, че лошото състояние на инфраструктурата е основна причина за високата смъртност при пътни инциденти. Същевременно липсата на достатъчен контрол също се посочва като съществен фактор. Като мерки за справяне с проблема се открояват засилване на контрола и подобряване на проектирането на пътищата, докато обновяването на автопарка се подкрепя от едва 18 на сто, а повишаването на глобите – от 39%.

По отношение на околната среда над половината от анкетираните заявяват, че активно допринасят за нейното опазване, 43% проявяват интерес, а едва 4% не се интересуват. Общо 89% определят въздуха в големите градове като замърсен, а 72% са наясно, че това води до преждевременна смърт на хиляди хора.

Сред основните мерки за подобряване на качеството на въздуха се посочват по-строг контрол върху техническата изправност на автомобилите, ограничаване на силно замърсяващите превозни средства и намаляване на фините прахови частици. Подкрепа получават още разширяването на метрото и обществения транспорт, изграждането на велоалеи и пешеходни зони. По-слаба е подкрепата за мерки като безплатно паркиране, по-ниски данъци или нискоемисионни зони.

По отношение на техническите прегледи 85% от анкетираните смятат, че трябва да се затегнат изискванията, включително чрез отнемане на лицензи при нарушения.

Данните показват още, че 46% от анкетираните планират покупка на автомобил през следващите една до две години, като 43% от тях биха избрали нов автомобил. Основен критерий за избор остава ниският разход на гориво, като 77 на сто го посочват като водещ фактор.

При предпочитанията за вид двигател 37% биха избрали бензинов автомобил, около една трета – хибриден, 20% – електрически, 7% – пълен хибрид, а 17% – дизелов. Автомобилите на газ остават най-слабо предпочитани с около 2-3 на сто.

Изпълнителният директор на Асоциация на автомобилните производители Таня Груева заяви, че асоциацията ще настоява за приемане на национална стратегия за мобилност, както и за подобряване на автомобилния регистър и качеството на данните за превозните средства.

Тя открои и необходимостта от дигитализация на регистрационните процеси, както и от законодателни промени, които да позволят по-ефективно провеждане на сервизни кампании, свързани с безопасността на автомобилите.

Председателят на Асоциацията Александър Костадинов заяви, че ще настояват за създаване на програми за обновяване на автопарка и стимули за покупка на по-екологични автомобили, като подчерта, че това може да намали замърсяването и да донесе допълнителни приходи в бюджета.

