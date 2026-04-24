AI усилията тласнаха нагоре приходите от облачния бизнес на SAP

SAP отчете ръст на приходите от облачните си услуги, който надмина прогнозите на анализаторите, след като най-голямата софтуерна компания в Европа започна да интегрира агенти за изкуствен интелект в услугите си, съобщава Bloomberg.

Приходите от облачни услуги са се увеличили до 5,96 млрд. евро през първото тримесечие, съобщи в изявление в четвъртък германската SAP. За сравнение, средната прогноза на анализаторите беше за 5,9 млрд. евро, според данни, събрани от Bloomberg.

Текущият портфейл от поръчки за облачни услуги, който е показател за растежа на сделките през следващите 12 месеца, е 25% при постоянни валутни курсове, съобщи SAP. Това е в съответствие с прогнозите на анализаторите. При финансовия отчет на компанията от януари акциите на SAP поевтиняха, след като показателят се оказа 25% – ниво, за което главният изпълнителен директор Кристиан Клайн беше заявил по-рано, че ще бъде „разочарование“.

SAP запази годишната си прогноза за приходи от облачни услуги в размер на 25,8 млрд. до 26,2 млрд. евро.

Клайн се стреми да убеди клиентите и инвеститорите, че новите услуги с изкуствен интелект на SAP, интегрирани в облачните услуги на компанията, си заслужават да бъдат платени. Акциите на компанията се сринаха тази година поради опасения, че новите AI фирми ще изпреварят класическия софтуер в предприятията чрез автоматизиране на задачи, което може да доведе до по-малко абонати на софтуер и по-ниски приходи за настоящите лидери на пазара.

Изпълнителният директор предупреди, че преходът към изкуствен интелект може да доведе до „краткосрочни трудности“, но в крайна сметка очаква SAP да преориентира бизнес модела си към таксуване на клиентите въз основа на тяхното потребление на изкуствен интелект, а не чрез абонаменти. Дистрибуторите и клиентите разкритикуваха първоначалните AI инструменти на компанията.

Акциите на SAP затвориха на цена от 140,70 евро във Франкфурт в четвъртък, отбелязвайки ценови спад от 32% през тази година. Американските депозитарни разписки на компанията поскъпнаха с около 7% в удължената търговия след обявяването на резултатите.

Софтуерната компания беше най-високо оценяваната в Европа в определен момент през миналата година, преди опасенията относно въздействието на изкуствения интелект и устойчивостта на растежа ѝ в облачния сектор да се отразят на цената на акциите ѝ. Сега тя вече дори не е в Топ 10. Клайн реорганизира борда на SAP, за да поеме повече отговорност за най-новото преструктуриране на дружеството.

При последния голям технологичен преход на компанията през 2020 г. Клайн преориентира SAP от продажба на софтуерни лицензи, които се изпълняват локално на машините на клиентите, към абонаменти за облачни услуги. Акциите се сринаха по това време и възстановяването отне около две години.

SAP е изправена пред три предизвикателства, заявиха в бележка преди обявяването на резултатите анализатори от JPMorgan Chase. Те са: забавяне на растежа на поръчките за облачни услуги, потенциалният преход към ценообразуване на базата на потреблението, което идва с изкуствения интелект, и засилващата се конкуренция, която води до необходимост от по-големи инвестиции.

За разлика от добре познатия преход към облака, „преминаването към модел на приходи, базиран по-силно на потреблението, е неизследвана територия“, пишат анализаторите. „Днешната конкуренция също се развива с драстично по-бързи темпове, отколкото всичко, което сме виждали досега.“