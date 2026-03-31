Три бивши пазарни фаворита са двигателят на европейските разпродажби за 420 млрд. евро

Три бивши фаворита на пазара са отговорни за повече от половината от 420 млрд. евро, изтрити от стойността на европейските акции през това тримесечие, пише Bloomberg.

Акциите на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, SAP и Novo Nordisk са поевтинели с около 30% от началото на годината, като заедно формират около 53% от общата загубена пазарна капитализация на компаниите в индекса Stoxx Europe 600. Делът им в загубите значително надхвърля комбинираната им тежест в индекса, която е едва около 3%.

Тези бивши шампиони, някога най-ценните компании в Европа, бяха ударени от спадове в своите индустрии и нови заплахи от конкуренти, което ги остави далеч под върховете им в началото на 2026 г. След като пропуснаха по-широкия пазарен ръст през първите два месеца на годината, през март те също бяха засегнати от глобалните разпродажби на пазара след началото на войната в Иран.

„Когато погледнете тези компании, факт е, че пазарите им просто са се свили, а заедно с това и техните оценки“, казва Никола Домон, портфолио мениджър в Optigestion в Париж.

Движението на пазарната капитализация на ASML, LVMH, Novo Nordisk, SAP и индексът Stoxx 600. Графика: Bloomberg LP

„Луксозният сектор имаше проблеми с търсенето след пандемията от Covid-19, SAP е изправена пред предизвикателството на изкуствения интелект (AI), а Novo вече се сблъсква със силна конкуренция при лекарствата срещу затлъстяване“, добави той.

Френската LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton води отстъплението със загуба от 90 млрд. евро, тъй като луксозната индустрия се подготвя за спад в търсенето заради по-бавния икономически растеж и загубата на бизнес на богатите пазари в Персийския залив. Конкурентът Hermès International също е загубил над 20% от пазарната си капитализация.

Германската софтуерна група SAP междувременно загуби 75 млрд. евро, след като инвеститорите започнаха да избягват индустрии, смятани за най-уязвими към новите инструменти за изкуствен интелект, появили се през тримесечието.

Novo Nordisk, доскоро смятана за водещата европейска компания по ръст на приходите, претърпя сериозен удар след разочароващи данни за следващо поколение медикамент срещу затлъстяване.

Има и печеливши

Нидерландският производител на оборудване за чипове ASML Holding беше един от малкото печеливши през периода. Акциите на компанията, която сега е най-голямата в Европа, са поскъпнали с над 20%, добавяйки почти 74 млрд. евро към пазарната ѝ капитализация, благодарение на силното търсене от индустрията за изкуствен интелект.

„Тъжно е да се каже, но Европа в момента няма шампиони по отношение на растежа“, посочва Домон.

2026 г. започна добре за европейските акции. Регионалният бенчмарк нарасна с над 3% през януари и февруари, изпреварвайки американският широк борсов индекс S&P 500. Войната в Иран обаче предизвика рязък обрат и Stoxx Europe 600 се срина с 8,4% през март, изтривайки 1,4 трлн. евро пазарна капитализация, тъй като скокът на цените на петрола засили опасенията от по-бърза инфлация и по-слаб икономически растеж. Индексът е загубил почти 2% за тримесечието.

На Wall Street S&P 500 е надолу с почти 7% от началото на годината. Microsoft, Nvidia и Apple формират 45% от загубите на американския индекс, при комбинирана тежест от 19%. Големите технологични компании бяха разтърсени тази година и от страхове около изкуствения интелект с въпроси за това кога огромните инвестиции ще започнат да се изплащат и до каква степен стартъпи като Anthropic могат да отнемат ролята им.