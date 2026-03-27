Кризата в Близкия изток отново помрачи настроенията на борсите в Европа

Водещите европейски борсови индекси отчетоха спадове в последната сесия за седмицата, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи продължаващата пауза относно атаките срещу енергийната инфраструктура на Иран, съобщава CNBC.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,94% до 575,37 пункта.

Германският бенчмарк DAX отчете спад от 1,32% до 22 315,24 пункта.

Френският измерител CAC записа понижение от 0,87% до 7701,95 пункта.

Британският показател FTSE изтри 0,05% от стойността си, смъквайки се до равнище от 9967,35 пункта.

В четвъртък вечерта Тръмп заяви, че ще удължи паузата при атаките срещу енергийните съоръжения на Иран с 10 дни до 6 април, за да даде повече време за напредване на евентуални преговори.

„Съгласно искането на иранското правителство, моля, нека това изявление послужи като знак, че спирам периода на унищожаване на енергийните централи“, написа Тръмп в публикация в Truth Social. „Разговорите продължават и въпреки погрешните твърдения за противното от страна на медиите с фалшиви новини и други, те вървят много добре. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“.

Президентът на САЩ също така заяви, че Иран е позволил на 10 петролни танкера да преминат през протока тази седмица като „подарък“ за САЩ, въпреки че Техеран не е коментирал публично въпроса.

В Европа, срещата на външните министри на Г-7 във Франция навлиза във втория си ден. Войните в Иран и Украйна ще бъдат начело на дневния ред, докато Южна Африка, която трябваше да присъства като наблюдател, заяви, че Франция е оттеглила поканата си за Г-7, след като САЩ заплашиха с бойкот.

При корпоративните новини, производителите на напитки Pernod Ricard и Brown-Forman, която притежава марката уиски Jack Daniel’s, са започнали разговори за сливане на фона на продължителен спад в алкохолната индустрия. И двете компании потвърдиха разговорите. Ако сделката бъде осъществена, това ще обедини втория по големина производител на спиртни напитки в света с най-големия американски производител на уиски. Акциите на Pernod поскъпнаха с 8%.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 27 март.

Междувременно цената на книжата на AstraZeneca напредна с 3% ръст, след като компанията разкри, че експерименталното ѝ лекарство за белодробни заболявания е постигнало целта си в две клинични изпитвания в късен етап.

При икономическите данни, продажбите на дребно във Великобритания спадат за първи път от ноември насам. Общият обем на стоките, продадени онлайн и във физическите магазини, е намалял с 0,4% през февруари, като по този начин е отчетен спад спрямо предходния месец, когато продажбите на дребно отбелязаха скок от 2%.

Във фокуса на пазарите попадна и проучване на Европейската централна банка (ЕЦБ), според което потребителите в еврозоната са намалили инфлационните си очаквания в навечерието на войната на САЩ и Израел в Иран. Средните очаквания за инфлацията през настоящите 12 месеца, както и за три години напред, са спаднали до 2,5% през февруари в сравнение с 2,6% през предходния месец. В същото време очакванията за инфлацията за следващите пет години са останали без промяна на ниво от 2,3%.

Междувременно Европейската комисия (ЕК) обяви, че войната в Близкия изток може да доведе до забавяне на икономическия растеж в Европейския съюз (ЕС) с до 0,6 процентни пункта през 2026 г. и 2027 г. Такъв сценарий би довел и до инфлация, която е с 1,1 до 1,5 процентни пункта по-бърза тази година в сравнение с най-скорошните прогнози от ноември. Това е заявил в петък пред министрите на финансите на ЕС главният икономически съветник на блока Валдис Домбровскис, според запознати с въпроса източници на Bloomberg, говорили при условие за анонимност.