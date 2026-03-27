ЕК снижи оценките си за растежа и инфлацията при продължителен конфликт в Иран

Продължителна война в Близкия изток може да доведе до забавяне на икономическия растеж в Европейския съюз (ЕС) с до 0,6 процентни пункта през 2026 г. и 2027 г., показва нова прогноза на Европейската комисия (ЕК).

Такъв сценарий би довел и до инфлация, която е с 1,1 до 1,5 процентни пункта по-бърза тази година в сравнение с най-скорошните прогнози от ноември. Това е заявил в петък пред министрите на финансите на ЕС главният икономически съветник на блока Валдис Домбровскис, според запознати с въпроса източници на Bloomberg, говорили при условие за анонимност.

По-кратък конфликт все пак би довел до 0,4 пр.п. по-нисък растеж и 1 пр. п. по-бърза инфлация през 2026 г., се казва и в изявление на Домбровскис, разпространено по-късно.

Министрите на финансите на ЕС проведоха разговор в петък, за да оценят най-новите развития на енергийния шок, произтичащ от войната в Иран, и икономическото му въздействие в региона, заедно с изпълнителния директор на Международната агенция по енергетиката (МАЕ) Фатих Бирол.

По-ниските икономически показатели ще донесат сериозно предизвикателство за европейските икономики, които в момента страдат от забавен растеж. Те биха намалили приходите точно в момент, когато правителствата са изправени пред по-високи разходи за попълване на енергийните си резерви за следващата зима. Освен това много от тях подготвят пакети от мерки за подпомагане на бизнеса и домакинствата, които са подложени на бюджетни ограничения.

Европейските столици вече започнаха да понижават прогнозите си поради последиците от войната и почти пълното затваряне на Ормузкия проток.

Германските власти вече виждат риск икономиката на страната да отбележи растеж от едва 0,5% – по-нисък от последната прогноза от 1%, ако войната в Иран се проточи. Италианското правителство се готви да понижи прогнозата си за растеж, която ще бъде обявена през април, до едва 0,5% за 2026 г. от настоящите 0,7%, въпреки че властите все още обработват данните, съобщи по-рано Bloomberg.

Домбровскис каза на министрите на финансите на ЕС по време на предишната им среща през март, в началото на войната, че инфлацията може да надхвърли 3% тази година, ако заради конфликта цените на петрола сорт Брент останат около 100 долара за барел, а цените на газа се запазят високи за продължителен период.

Икономическите последици от войната в Иран ще бъдат в центъра на вниманието, когато министрите на финансите се съберат във Вашингтон следващия месец по време на пролетните срещи на Международния валутен фонд (МВФ).

МВФ проучва различни сценарии за отделните страни, за да прецени кои икономики биха могли да се нуждаят от ново финансиране, ако войната в Иран се проточи. Отделът за стратегия, политика и преглед на МВФ е поискал вътрешно да се направи анализ на областите от състоянието на текущата сметка до потенциалните нужди от финансиране, като се обърне специално внимание на страните с програми за финансиране.