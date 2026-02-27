Новата бонусна система на SAP възнаграждава слаби ръководители

Новата бонусна система на SAP в крайна сметка е възнаградила слабо представящи се ръководители и в същото време е наложила по-високи стандарти за изплащане на бонуси на по-нископоставените служители, което е предизвикало бурна реакция на служителите и на ръководството на германската софтуерна компания, съобщиха запознати с въпроса източници, цитирани от Bloomberg.

Оттогава SAP е заделила милиони евро, за да успокои разгневените служители и да подобри новата глобална система, която в крайна сметка възнаграждавала високопоставени служители, без те да са отговорили на всички очаквания за позициите си, според документи, видени от Bloomberg, и запознати с положението източници. Те са пожелали да останат анонимни, тъй като въпросът не е публичен.

Програмата за възнаграждения е разгневила служителите на SAP, които вече сигнализирали в анкети, че губят доверие в управителния съвет на компанията в условията на съкращаване на работните места и процес по преструктуриране, който се проточи с месеци. Тъй като инструментите за изкуствен интелект заплашват традиционните модели за корпоративен софтуер, книжата на SAP са изгубили около 135 млрд. долара от стойността си, след като достигнаха исторически връх година по-рано. SAP съобщи в четвъртък, че главният изпълнителен директор Кристиан Клайн е заработил 16,2 млн. евро през 2025 г., около 14% под възнаграждението му година по-рано.

SAP потвърди, че е въвела нова система за възнаграждения, основана на резултатите. По време на въвеждането ѝ компанията „установи допълнителни области за усъвършенстване, свързани с възнагражденията на базата на акции за лица, различни от изпълнителните директори“, заяви говорител на компанията. Темите са били разгледани, „доколкото е възможно преди финализирането“, каза още той и добави, че „справедливото и конкуренто възнаграждение за постигнати резултати е приоритет за SAP“.

Клайн си беше поставил за цел да преработи системата за възнаграждения на служителите през 2023 г., за да стимулира по-добре високите резултати. Той възложи на главния директор на отдел „Човешки ресурси“ Джина Варгиу-Бройер да разработи новия план за стимулиране с акции, който бил представен на служителите този месец, според двама от източниците.

Клайн е поискал от екипа на Варгиу-Бройер да преработи системата, след като служители и ръководители се оплакали, че тя е несправедлива, казват двамата източници. Последиците от това може да застрашат бъдещето ѝ в компанията след изтичането на договора ѝ в началото на 2027 г., допълват те.

„SAP не коментира отделни кадрови или договорни въпроси, каквато е обичайната практика“, заяви говорител на компанията в отговор на въпроси по имейл. Джина Варгиу-Бройер не е отговорила на молба за коментар, изпратени чрез SAP.

Компанията отчита високо текучество в ръководния си екип през последните шест години и редица договори бяха прекратени преждевременно, което ѝ струваше милиони евро под формата на обезщетения. Другият главен изпълнителен директор освен Клайн, Дженифър Морган, напусна след няколко месеца на поста през 2020 г. От 2023 г. финансовият директор Лука Мучич и членовете на Изпълнителния съвет Сабине Бендиек, Скот Ръсел, Джулия Уайт и Юрген Мюлер също напуснаха.

Отделно от това Мухамад Алам, който ръководи отдела за разработване на продукти, не планира да поднови договора си след изтичането му догодина, съобщават запознатите източници. Алам не е отговорил на молба за коментар, а SAP е отказала коментар.

Във вътрешно допитване през ноември 59% от служителите са заявили, че имат доверие на Изпълнителния съвет, това е спад с шест процентни пункта спрямо половин година по-рано, сочи вътрешен имейл, изпратен от Варгиу-Бройер и видян от Bloomberg News. През април 2021 г. над 80% от служителите са заявили, че имат доверие на ръководния екип.

Текучеството на ръководно ниво е засилило нестабилността, докато SAP работи за преструктуриране на бизнеса си в отговор на заплахите в новата ера на изкуствения интелект. Някои от първите потребители на флагманския AI асистент на компанията Joule, проектиран да помага на потребителите да се ориентират в сложните SAP системи и да улеснява задачи като кодиране, са разочаровани, твърдят клиенти и партньори, пожелали да останат анонимни, тъй като нямат право да обсъждат отношенията си с доставчика.

SAP категоризира общия си персонал в пет нива, вариращи от най-ниското (T1) до ръководители или старши служители (T5), показват документите, видени от Bloomberg. Докато хората на трите по-ниски нива трябвало да надминат очакванията, за да получат бонуси на базата на акции, двете по-високи нива също са възнаградили ръководители, които не са изпълнили всичките си цели, според документите и запознати с положението източници.