Над 70% от гражданите в ЕС ползват умни устройства

През 2024 г. 70,9% от хората в Европейския съюз (ЕС) са използвали устройства, свързани с интернет, известни още като „умни“ устройства или интернет на нещата (IoT), показват нови данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Най-висок дял на потребителите на устройства, свързани с интернет, в ЕС е отчетен в Нидерландия (94,8%), следвана от Ирландия (90,6%) и Дания (87,0%).

За сметка на това най-ниските дялове са регистрирани в Полша (46,1%), България (50,8%) и Румъния (56,6%).

Сред различните видове устройства, свързани с интернет, умните телевизори са били най-използваните IoT устройства през 2024 г., като 57,9% от хората са посочили, че ги използват. Следват ги умните носими устройства, като смартчасовници и фитнес гривни (29,9%).

Една пета от хората са посочили, че използват игрови конзоли (19,5%) и домашни аудио системи, свързани с интернет (19,3%). Освен това 16,0 % от хората твърдят, че използват виртуален асистент под формата на умен високоговорител.

Устройствата за автоматизация на дома се използват по-рядко. През 2024 г. 14,2% от хората използват система за управление на енергията в дома, свързана с интернет, 12,8% използват умни домакински уреди, а 11,8% - умни устройства за сигурност на дома.

Едва 10,5 % са посочили, че използват автомобил с вградена безжична връзка, 7,9% използват IoT устройства, свързани със здравето, а 2,3 - играчки, свързани с интернет.

България

Тенденциите у нас са близки, поне по отношение на най-често използваните устройства.

Умните телевизори са използвани от най-голям дял от хората, които се възползват от подобни технологии изобщо – 45,11%. Веднага след това са умните носими устройства, посочени от 25,41% от хората.

И докато тези дялове са сравнително близки до средните за ЕС, употребата на останалите категории устройства е значително по-слаба у нас. Умни домакински уреди използват едва 6,47% от хората, системи за домашна сигурност – 5,83%, а игрови конзоли – едва 5,83%.

На дъното са умните играчки, като те са ползвани от под 1% от хората.