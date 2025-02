Китай отчита рекордно голям отлив на чуждестранни инвестиции през 2024 г.

Китай отбеляза рекордни изходящи потоци на преки чуждестранни инвестиции миналата година - отлив, който заплашва да продължи след подновяването на търговската война със САЩ, съобщава Bloomberg.

Нетните преки чуждестранни инвестиции са намалели със 168 млрд. долара през 2024 г., става ясно от данни на Държавната администрация за чуждестранна валута (SAFE). Това е най-голямото изтичане на капитал от 1990 г., откакто се води статистика.

Чуждестранните инвестиции в Китай намаляват през последните години, след като достигнаха исторически връх от 344 млрд. долара през 2021 г.

Международните компании се оттеглят, като местните фирми също пренасочват пари отвъд граница. Китайските инвеститори са изпратили 173 млрд. долара в чужбина, докато чуждестранните инвеститори са насочили само 4,5 млрд. долара към страната, най-малката сума от 1992 г.

Спирането на изтичането на капитал ще бъде предизвикателство, тъй като Китай и САЩ започнаха нов кръг от търговската война, която може да въвлече повече компании.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 10% мита върху всички китайски продукти, докато Китай отвърна на удара, като отмъсти в редица области, включително разследване на Google и вписване в черния списък на компанията майка на Calvin Klein, PVH Corp.

Wall Street Journal съобщи, че Китай също така обмисля разследване срещу Apple Inc., Broadcom Inc. и Synopsys Inc.

Забавянето на китайската икономика и нарастващото геополитическо напрежение вече накараха някои компании да намалят експозицията си към страната. В същото време рязкото преминаване към електрически превозни средства в Китай хвана чуждестранните производители на автомобили неподготвени, като накара някои от тях да се оттеглят или да намалят инвестициите си.

Пекин понижи лихвените проценти доста под нивата при повечето развити пазари, за да стимулира икономиката, давайки на мултинационалните компании допълнителна причина да държат пари извън Китай.

През първите три тримесечия на миналата година новите входящи капиталови инвестиции достигат почти 20 млрд. долара.

Това предполага, че общият спад в сумата за годината, която чуждестранните фирми са инвестирали в Китай, се дължи най-вече на фактори като изплащане на дълга и репатриране на печалби. SAFE също така посочва тези фактори, за да обясни спада в инвестициите.

В отговор на спада през последните няколко години Пекин ухажва чуждестранните инвеститори, включително като им обещава по-добро отношение, удължаване на данъчните облекчения и освобождаване от визи. Скорошно заседание на кабинета прие план за действие за привличане на повече чуждестранни инвестиции.

Япония предпочита да инвестира в САЩ вместо в Китай. Графика: Bloomberg

Глобален спад

Спадът в настроенията към втората по големина икономика в света беше подчертан и в доклад на ООН, който отчита спад от 29% на преките чуждестранни инвестиции в Китай за миналата година. За сравнение общият спад при развиващите се икономики е 2%, докато в световен план той достига 8 на сто.

Нарастващата предпазливост сред японските компании да отделят нови средства за Китай е емблематичен за проблемите, пред които е изправен Пекин, докато се опитва да привлече повече чуждестранни пари. Фирмите от Япония бяха едни от първите, които се разшириха в Китай след отварянето на страната в края на 70-те години на миналия век и те все още са най-големите чуждестранни инвеститори там.

Но размерът на новите входящи потоци за миналата година е непроменен спрямо най-ниското ниво през 2023 г., показват данни, публикувани по-рано този месец. И дори на фона на някои големи нови сделки като завода на Toyota Motor Corp за 700 млн. долара за производство на електрически превозни средства в Шанхай, тенденцията изглежда ще се задълбочи допълнително.

Почти половината от японските компании в Китай казват, че ще намалят инвестициите тази година, показват резултати от скорошно проучване на Японската търговско-промишлена камара в Китай.

Подобно отношение е в противоречие с желанието на корпорациите да насочват пари в САЩ, като стойността на новите инвестиции на японските фирми там скочи до рекордните 11,7 трлн. йени (75,6 млрд. долара) за миналата година, разкриват данни, публикувани от Министерството на финансите на Япония.

Настроението на пазара по отношение на Китай се подобри благодарение на покачването на цените на облигациите и почти 25% ръст в цената на акциите на континента след спада през септември, преди Пекин да обяви планове за нови икономически стимули.

За цялата година излишъкът по текущата сметка на Китай достига 422 млрд. долара, вторият по големина до момента, подсилен от рекордния скок в размер на 181 млрд. долара през последното тримесечие.

Основният фактор зад увеличението е безпрецедентният търговски излишък от 768 млрд. долара. Огромната разлика между китайския износ и внос се превръща в международен проблем, като САЩ и някои други страни все по-силно изразяват недоволство от небалансирания характер на световната търговия.