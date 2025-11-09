Турците пътуват с часове за по-евтино сирене от Гърция

Почти всеки месец Джихан Читак се качва в колата си с паспорт в ръка и потегля от Истанбул към Александруполис, гръцки крайбрежен град на 40 км от турската граница. След близо четиричасово пътуване той обикаля препълнените пътеки между рафтовете в местен супермаркет, като пълни количката си с вино, сирене и други хранителни продукти, които струват значително по-малко, отколкото в родината му, пише Bloomberg.

„Зехтинът, който те продават за 10 евро на литър може да се купи само на двойна цена“ в Турция, казва Читак, който е генерален мениджър в компания за храни и напитки и допълва, че търси основно висококачествени продукти на по-добри цени. „Средно покупките ми струват една трета от това, което щяха да струват“ у дома, споделя Читак.

Трансграничната търговия се превръща в обичай за мнозина, които установяват, че нарастващите цени на храните в Турция и по-силната лира правят Гърция по-евтина алтернатива за ежедневни покупки. Тенденцията, която не е нова, се ускорява – 6% от всички турци, които са пресекли границата с Гърция през първите девет месеца на годината, са го направили с цел пазаруване, най-високия дял от общите пътувания поне от 2012 г. насам, сочат данни на статистическата служба на страната.

„Турците нахлуха в Александруполис“, шегува се 48-годишният Читак. „Понякога човек може да види стотици турци, които пазаруват в магазина. След това те отиват на ресторант и обсъждат какво са купили и колко им е струвало“, допълва той.

Някои посетители споделят преживяването си в канали в социалните мрежи като You Tube на Alphabet и TikTok на ByteDance, като събират хиляди гледания с видеа, показващи цените на различни продукти и магазини.

Бърз поглед на рафтовете в супермаркетите оправдава поведението им. В Lidl в Александруполис много ежедневни стоки са значително по-евтини, отколкото в Carrefour в Турция, въпреки че цените на някои стоки от основна необходимост все още са по-ниски в Турция. Телешката кайма, например, струва 9,36 евро за килограм в Гърция спрямо 12,10 евро в Турция, а телешките наденици се продават на почти наполовина по-ниска цена, отколкото в Турция. Сиренето гауда и шоколадите Kinder струват почти една трета от цената им от другата страна на границата.

Зад тенденцията е повратът на Турция към забавяне на инфлацията чрез запазване на високи лихвени проценти и силна валута, който е помогнал за обръщане на посоката на пътуванията с цел пазаруване. Само преди две години гърците пристигали от Турция с препълнени торби с хранителни стоки, дрехи и други продукти. Тогава необичайната парична политика на Турция, която се дължеше на вярването на президента Реджеп Ердоган, че ниските лихви ще ограничат ускоряването на инфлацията, подложи лирата на натиск и даде на еврото по-голяма покупателна способност.

Но от средата на 2023 г., когато Ердоган назначи бившия облигационен стратег в Merrill Lynch Мехмет Шимшек за финансов министър и върна по-конвенционалното управление на икономиката, балансът започна да се променя. Действителният ефективен обменен курс на лирата, коригирана към инфлацията мярка на стойността ѝ спрямо чуждестранните валути, се повиши и инфлацията при храните се охлади от 54% нан 35%.

За потребителите това означава, че цените нарастват по-бавно, но действителните разходи за хранителни стоки продължиха да се увеличават. Кошницата с храни и безалкохолни напитки, следена от TurkStat, е поскъпнала с цели 144%, откакто Шимшек стана министър до октомври тази година.

Централната банка съобщи в петък, че очаква инфлацията тази година да достигне ниво над 30% и да се забави почти наполовина до края на 2026 г.

По-ниските цени на храните в Гърция привличат турци, които бягат от инфлацията. Графика: Bloomberg LP

Тъй като цените подлагат на натиск домакинствата, опозиционната партия обвини Ердоган, че принуждава турците да пътуват в чужбина, само за да се запасят с хранителни стоки.

„След 23 години това се превърна в страната, с която Ердоган се хвалеше“, заяви лидерът на Народно-републиканската партия Озгюр Озел във вторник.

Еднодневни пътувания с цел пазаруване

Точно както преди време правеха гръцките компании, операторите в турските градове в западната част на страната като Истанбул, Чанаккале и Бурса се възползват от тенденцията и организират еднодневни автобусни обиколки в Александруполис в Гърция. За около 50 евро, цената на билета и таксата за излизане, турските туристи могат да напълнят чантите си във вериги магазини като Lidl, Jumbo или Metro.

„Хората купуват всичко, включително месо и сирене“,казва Седжкин Иджнели, партньор в туристическата агенция Atom Tur в Истанбул. „Много клиенти се наслаждават и на по-евтините морски дарове в ресторантите“, допълва той.

Автобусите на Atom потеглят късно всеки петък и пристигат в Александруполис на сутринта. Клиентите прекарват три часа и половина в супермаркетите, последвани от обиколка на града и малко свободно време, става ясно от сайта на компанията. Следобед групата потегля обратно към Турция.

Мухамет Тамдеджер, собственик на агенция Gezihane в Бурса, казва, че клиентите често се връщат с паста, кисело мляко или зеленчуци. „Евтино и с добро качество“, отбелязва той.

Читак планира да продължи с пътуванията през границата, за да се възползва от стойността на лирата и да избяга от високите цени в родината си. Въпреки че връщането може да е трудно, тъй като много други хора мислят като него.

„Бях там само преди няколко дни“, споделя Читак в четвъртък. „Паспортната проверка на връщане отне часове, тъй като имаше много дълга опашка“, допълва той.