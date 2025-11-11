България отчита търговски дефицит от над 13 млрд. лв. за периода януари-септември

През периода януари-септември от България общо са изнесени стоки на стойност близо 62 млрд. лв., което е с 4,8% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, показва нов доклад на Националния статистически институт (НСИ).

През септември общият износ на стоки възлиза на 7,07 млрд. лв., което представлява 0,6% ръст на годишна база.

През първите девет месеца на годината общо в страната са внесени стоки на стойност 75,6 млрд. лв., или с 3,8% повече спрямо същия период на 2024 г.

През септември общият внос на стоки нараства с 11,5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 9,03 млрд. лв.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно за периода януари-септември 2025 г. и възлиза на 13,6 млрд. лв.

През септември общото външнотърговско салдо също е отрицателно и е на стойност 1 962,9 млн. лв.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2024-2025 г. спрямо същия месец на предходната година. Източник: НСИ

Търговия с ЕС

През първите осем месеца на годината износът на стоки от България за Европейския съюз (ЕС) намалява със 7% спрямо същия период на 2024 г. и достига стойност около 34,84 млрд. лв. Основни търговски партньори на България за периода са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 64% от износа за държавите - членки на ЕС, показва отделен доклад на НСИ.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Храни и живи животни“ (15,6%), докато „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ отчита най-голям спад – 20,1%.

През август износът на стоки от България за ЕС намалява с 11,4% на годишна база, достигайки стойност от 4,04 млрд. лв.

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари-август се увеличава с 2,5% до 38,4 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша, изтъква НСИ.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (24,7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (4,4%).

През август вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 0,9% и достига стойност от над 4, 21 млрд. лв.

Външнотърговското салдо на България с ЕС през първите осем месеца е отрицателно и е на стойност над 3,55 млрд. лв.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България з ЕС през периода 2024-2025 г. Източник: НСИ

Търговия с трети страни

През първите девет месеца на годината износът на стоки от България за трети страни намалява с 2,4% в сравнение със същия период на 2024 г. и достига стойност от 22,5 млрд. лв., показва отделен доклад на НСИ.

Основни търговски партньори на България са Турция, САЩ, Сърбия, Република Северна Македония (РСМ), Алжир, Китай и Великобритания, които формират 49% от износа за трети страни.

През септември износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на повече от 2,41 млрд. лв.

При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (51,4%), докато най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ – 39,7%.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари-септември нараства с 4,3% на годишна база, достигайки 32 млрд. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Сърбия и Казахстан.

През септември вносът на стоки в България от трети страни нараства с 12,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на повече от 3,81 млрд. лв.

При вноса най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни“ (26,2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (43,2%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари-септември 2025 г. е отрицателно и е в размер на повече от 9,49 млрд. лв.

През септември 2025 г. външнотърговското салдо с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1,41 млрд. лв.