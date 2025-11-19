Инфлацията в еврозоната и ЕС леко се е забавила през октомври

Годишният темп на инфлация както в еврозоната, така и в Европейския съюз се е ускорил през октомври, показват последните данни на европейската статистическа служба Евростат, разпространени днес.

В еврозоната инфлацията е 2,1% спрямо 2,2% през септември и 2,0 на сто година по-рано. Данните потвърждават предварителните оценки на агенцията.

В ЕС нивото е 2,5% спрямо 2,6% през септември и 2,3 на сто преди година.

Източник: Евростат

Най-ниските годишни темпове на инфлация са регистрирани в Кипър (0,2%), Франция (0,8%) и Италия (1,3%). Най-високите равнища са отчетени в Румъния (8,4%), Естония (4,5%) и Латвия (4,3%).

В България нивото е 3,8 на сто (според Хармонизирания индекс на потребителските цени, ХИПЦ), с което страната ни попада в групата на държавите с по-висока инфлация.

В сравнение с предходния месец септември годишният темп на инфлация се е забавил в 15 държави членки, останал е без промяна в три и се е ускорил в 9 страни.

Най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (+1,54 процентни пункта), следвани от храните, алкохола и тютюна (+0,48 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (+0,16 пр. п.) и енергията (-0,08 пр. п.).