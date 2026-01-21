Инфлацията във Великобритания се е ускорила по-рязко от очакваното през декември

Инфлацията във Великобритания се е ускорила за първи път от пет месеца насам, сочат нови данни, цитирани от Bloomberg. Очаква се обаче този ефект да бъде временен, тъй като през пролетта ще влязат в сила правителствени мерки, чиято цел ще бъде да ограничат ценовия натиск.

Потребителските цени са нараснали с 3,4% на годишна база през декември спрямо отчетените 3,2% през предходния месец, съобщи в сряда Националната статистическа служба (ONS). Показателят е малко над прогнозираните от икономистите 3,3%.

По данни на ONS увеличението - първото от юли насам - се дължи на повишаването на акцизите върху тютюневите изделия и на цените на самолетните билети, които са често колеблив компонент в потребителската кошница. Инфлацията при услугите - индикатор за вътрешно генерирания ценови натиск, следен отблизо от Английската централна банка (АЦБ) - се е ускорила до 4,5% от 4,4%, което е по-слабо увеличение от очакваното.

АЦБ очаква инфлацията да се доближи до целта от 2% през пролетта и прогнозира, че новият държавен бюджет на финансовия министър Рейчъл Рийвс, който включва замразяване на железопътните билети и намаления на сметките за енергия, ще спомогне за понижаване на ценовия ръст с около половин процентен пункт. Въпреки това паричният орган сигнализира, че се приближава към края на цикъла на понижения на лихвените проценти и следи внимателно пазара на труда за признаци на отслабване.