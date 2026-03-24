Австралия и ЕС подписаха историческо споразумение за свободна търговия

Европейският съюз и Австралия подписаха във вторник дългоочакваното споразумение за свободна търговия след осем години преговори, преодолявайки ключови спорни точки около географските наименования и квотата за австралийско говеждо месо, предаде AFP. Те се договориха и за засилено сътрудничество в отбраната и достъпа до редкоземни минерали.

Обръщайки се към австралийския парламент, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен описа свят, който е „суров, жесток и безмилостен", и призова за ограничаване на зависимостта от страни като Китай за критичните суровини. „Не можем да бъдем прекалено зависими от нито един доставчик за толкова важни суровини, и точно затова се нуждаем един от друг", заяви тя.

„Нашата сигурност е ваша сигурност, и с новото ни партньорство в областта на сигурността и отбраната, ние взаимно си пазим гърба", добави Фон дер Лайен. Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи сделката като „значим момент" за страната.

Сред постигнатите компромиси е договореността австралийските производители на вино да могат да използват термина „просеко" на вътрешния пазар, но да спрат да го прилагат за износ след 10 години.

Австралия ще запази правото да използва някои европейски географски наименования - като „фета" и „грюер" - където производителите са ги прилагали поне пет години.

Квотата за австралийско говеждо в ЕС ще нарасне повече от 10 пъти за десетилетие, макар и под исканото от австралийските фермери ниво.

Европейските производители на електромобили ще се възползват от повишения праг за австралийския данък върху луксозните автомобили - три четвърти от електромобилите вече ще бъдат освободени.

ЕС очаква износът му за Австралия да нарасне с една трета за десетилетие, като производителите на млечни продукти и автомобили отчитат ръст от около 50%.

Фирмите от ЕС са изнесли за Австралия стоки за 37 млрд. евро миналата година и услуги за 31 млрд. евро през 2024 г., а Австралия изчислява, че сделката може да добави 7,8 млрд. австралийски долара към БВП на страната до 2030 г.

Националната федерация на фермерите на Австралия обаче заяви, че е „изключително разочарована" от резултата. „Това, което австралийското правителство е приело днес, изглежда не предлага никаква съществена промяна за ключовите селскостопански стоки спрямо това, което правителството правилно отхвърли през октомври 2023 г.", заяви президентът й Хамиш Макинтайър.

Споразумението идва на фона на нарастващи геополитически и търговски предизвикателства - Австралия е удвоила усилията си за диверсификация след блокирането на селскостопанския си износ към Китай през 2020 г. и наложените от САЩ мита, докато ЕС търси нови партньорства в условията на американски мита и китайски ограничения върху износа на критични суровини.

Визитата на Фон дер Лайен беше засенчена от войната в Близкия изток, изпратила цените на петрола рязко нагоре. Председателят на ЕС заяви този месец, че конфликтът е послужил като „ясно напомняне" за уязвимостта на Европа, а Канбера призова за незабавно прекратяване на враждебните действия в условията на „критична" ситуация за световните вериги за доставки на енергия.

(БГНЕС)