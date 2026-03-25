Ще отстъпи ли държавата решенията за общините на местната власт

Разликите в инвестициите за разходи за ДМА – машини, сгради, земя – тези, които правят бизнеса да работи, в общините в България са десет пъти. Този коментар направи Адриан Николов, старши икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ), в предаването „Светът е бизнес“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него фискалната децентрализация е най-важното решение за развитието на общините в България и намаляването на разликите между тях. Той обаче смята, че в момента местната власт е изключително ограничена в своята способност да взема собствени решения и да провежда собствени политики.

„През 2015 г. делът на собствените приходи в общинските бюджети беше 45%, а вече е спаднал под 25%. Това са парите, които общините събират от местни данъци и такси и могат да разходват по свое усмотрение, а не по указания от централната власт“, даде пример икономистът

Според Николов делът ще намалява още, тъй като голяма част от местните данъци и такси са директно обвързани с конкретни ставки, определени преди много години. Предложението на ИПИ е 2% от постъпленията от данъците върху доходите да отиват директно в общините – на адреса по личната карта на работника.

„Това би означавало, че местната власт ще има огромен интерес да създаде работещи бизнеси и едновременно с това да разполага с много по-голям собствен ресурс, с който да провежда местни политики и да решава местни проблеми“, е мнението на икономиста.

Той посочи, че в момента през общинските бюджети в България преминава под 1% от брутния вътрешен продукт (БВП), докато в страни като Дания и Швеция делът е над 10%. По думите му поредицата от кризи е нарушила добрата посока на развитие през 2018-2019 г., когато фискалната децентрализация и промяната на финансовия модел бяха залегнали в програмите на много партии и се е мислело сериозно по този въпрос.

„След Covid пандемията и войната в Украйна държавата започна да централизира все повече власт и да смята, че може да решава проблемите, отбеляза икономистът. „Това се видя най-ясно по време на водната криза, когато се създаде огромен държавен холдинг и беше решено, че Министерството на енергетиката ще взема решенията за местните ВиК дружества“, добави той.

Според Николов, преди да се пристъпи към фискална децентрализация, трябва да се преосмисли общинската мрежа, тъй като подобен подход би означавал много повече решения да се вземат в рамките на общините и в тях да се съсредоточат много повече ресурси.

„В момента нашите общини са силно фрагментирани и много слаби“, изтъкна икономистът. Той обясни, че Законът за местната власт позволява в България да се създаде нова община, когато тя има поне 6 хиляди души население и положителна демографска перспектива. Сега около 100 от 265-те общини трайно не отговарят на критерия за население.

Николов подчерта, че в момента няма механизъм за закриване на общини – местната власт трябва да прецени дали общината им да се закрие или да се слее със съседна. Според него общинската карта следва да се преосмисли на база няколко критерия. На първо място е демографският, за да се създадат достатъчно големи общности, които да се самоиздържат и да имат положителна демографска тенденция. Вторият критерий е икономическият – дали общините имат собствен ресурс, работещ местен бизнес, капацитет да предоставят услуги.

Как ще се отрази настоящата криза на пазара на труда на администрацията в общините? Може ли да се промени образованието и качеството на публичните услуги? Защо икономическите неравенства са неизбежни за държавите и не е ли това предизвикателство за Европейския съюз като общност?

