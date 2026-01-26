Сметната палата откри нарушения във финансовите отчети на 10 общини

Десет общини в България имат сериозни нарушения във финансовата отчетност, които Сметната палата е установила с финансовите си одити. В докладите, приети през 2025 г. и 2026 г., одиторите са изразили отрицателно мнение за годишните им финансови отчети за 2024 г. Това са общините Болярово, Божурище, Батак, Кочериново, Дряново, Лесичово, Неделино, Брезово, Сунгурларе и Ценово, посочват от ведомството.

Шест от одитните доклади са дадени на Агенцията за държавна финансова инспекция за нарушение на бюджетната дисциплина (за общините Болярово, Божурище, Сунгурларе, Неделино, Кочериново, Лесичово). Сметната палата е изпратила всички окончателни доклади както до кметовете, така и до общинските съвети и Националното сдружение на общините.

Проверките разкриват документирани сериозни разминавания в счетоводните данни: липса на документална обоснованост за милиони левове; липса на задължителни инвентаризации, неправилно оценяване на активи по данъчна вместо по справедлива стойност; нарушение на бюджетната дисциплина, надвишавайки също и законови лимити или имат неправомерно поети ангажименти за разходи.

Част от установените грешки и нарушения са повтарят от години при някои общини, въпреки че още по време на одитите има възможност да бъдат коригирани. Често изтъкван мотив за това е недостиг на подготвени кадри за прилагане на указанията на министъра на финансите и нормативните изисквания.

За някои от общините мнението е било отрицателно и в предишни години – например в община Болярово – и за 2023 г, в община Лесичово и Брезово - от 2022 г. до 2024 г. насам.

Сред основните причини за изразено от Сметната палата отрицателно мнение в годишните финансови отчети (ГФО) на посочените общини за 2024 г. е неправилни отчитания за милиони левове, които като обща сума и като отделни случаи са над допустимия праг за същественост.

В община Божурище например неправилните отчитания са за близо 21 млн. лв. (11,6%), в община Батак – за общо 8,5 млн. лв., в община Болярово - общо за около 3,6 млн. лв. (11,6 %) и в община Дряново – за над 5,3 млн. лв., и др.

Липсва преглед и оценка на нефинансовите дълготрайни активи (земи, сгради, машини, техника, оборудване и др.). В много голяма част от общините тази процедура не е извършвана години наред при условие, че е необходимо тя да става най-малко веднъж на три години. Например в община Болярово не е извършен от 2018 г. преглед за обезценка на активите и годишна инвентаризация на активи за над 38 милиона лева, в община Батак – от 2020 г. за 39 млн. лв., в община Лесичово – от 2014 г. за 43 млн. лв., в община Кочериново – от 2020 г. за 31,4 млн. лв., в община Неделино – от 2009 г. за 3,5 млн. лв., за над 3,8 млн. лв. в община Сунгурларе.

Драстични са и разминавания между данните в счетоводните регистри на общината и данните, представени в Министерството на финансите и Сметната палата, както и между други регистри на общината. В община Брезово се наблюдават такива разлики в много счетоводни групи, като най-голямата разлика е в размер на над 4,8 млн. лв. В община Неделино – разлики общо за над 5,8 млн. лв. (съответно от 583 хил. лв., 3,8 млн. лв. и 1,4 млн. лв.). В община Сунгурларе за 1,2 млн. лв. по счетоводни сметки, както и за 8,7 млн. лв. - между общата стойност на активите в оборотната ведомост (представена в МФ) и данните в инвентарната книга. В община Батак - за близо 760 хил. лв. между регистрите и официално представения отчет.

Докладът отчита осчетоводени общински имоти по данъчна оценка, а не по справедлива стойност, което показва нереално ниско оценяване на общинското имущество. В община Лесичово например 112 актувани имота са осчетоводени средно по 0,06 лв./кв. м, както и 129 имота на същата стойност в община Кочериново, в община Неделино – общо 27 имота средно за 0,04 лв., 0,03 лв. или 2,29 лв. на кв. м, а в община Батак – 126 имота не са осчетоводени по баланса на общината. В община Сунгурларе 31 новоактувани имота са осчетоводени със средна стойност 1,24 лв. на кв. м, а средната пазарна стойност на продажбите е била близо 4 пъти по-висока. В община Ценово за земи и гори на обща стойност 7,4 млн. лв. липсва информация в счетоводната отчетност за площ, номера на имоти и актове за общинска собственост.

Неправилно са отчетени разходи за инфраструктурни проекти и сгради, нарушения при изпълнението на договори. В община Брезово например неправилно са отчетени разходи за инфраструктурни обекти и за ремонти за общо 5,9 млн. лв., сред които за ремонт на общински пътища и язовир; в община Ценово – разходи за общински път отчетени с 1,6 млн. лв. по-малко от действителния размер. В община Дряново пък разходи за проект за парк са отчетени като завършен инфраструктурен обект, въпреки че строителните работи дори не са започнали.

В някои от общините просрочените задължения достигат по-висок процент от разходите при законово допустим лимит от 5%. Поетите ангажименти за разходи също надвишават лимита от 50%. Например при общините Брезово и Божурище този процес е наблюдаван при поетите ангажименти за разходи, в община Неделино – и при просрочени задължения, и поети ангажименти за разходи.