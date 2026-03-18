Вторият удължителен бюджет осигури повече разходи на общините

Парламентът прие на второ четене промените в т. нар. удължителен закон за бюджета, с които ще се осигурят повече разходи на общините, предаде БТА.

Депутатите записаха, че целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

Освен това, парламентът даде право на общините да харчат преходните си остатъци над лимита, който им е зададен.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски коментира, че не е добра практика целевата субсидия за капиталови разходи да може да се трансформира за текущи ремонти. „Това означава, че когато общините са предвидили средства за изграждане на нова детска градина, сега ще имат възможност, ако прецени кметът, да стопира целия проект за детската градина и да се закърпят 200-300 метра дупки“, даде пример той.

С одобрените изменения в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. действието на т. нар. удължителен бюджет се продължава до приемането на редовен бюджет за 2026 година. Първоначално приетият удължителен закон за бюджета беше със срок до края на март.

С промените в план-сметката се дава възможност Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация.

Депутатите гласуваха текст, който предвижда Министерският съвет да издаде държавни гаранции в размер на близо 91,9 млн. евро за финансиране на разширяването на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" във връзка с реализацията на Вертикалния газов коридор, който свързва България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.

