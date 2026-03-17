Удължителният закон за бюджета мина на второ четене в комисия

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължителния закон за бюджета на страната, съобщи Bulgaria ON AIR.

Депутатите гласуваха допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, който произтичат от влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет за увеличение на заплати и социални плащания, да могат да се финансират за сметка на наличности от 2025 година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

Приемането на удължението на удължителния бюджет ще позволи на страната да работи в продължение на три месеца след 31 март – до края на юни.

Няколко бяха постъпилите предложения между първо и второ четене, като служебният министър на финансите Георги Клисурски призова да се върви в посока приемане на законопроекта в максимално близък вариант до това, което вносителят е предложил, за да не се утежнява състоянието на публичните финанси. Според него в удължителен закон повечето от постъпилите предложения нямат място. По думите му би било нецелесъобразно да се приемат предложения, свързани с данъчната политика, извън нормалната стандартна бюджетна процедура.

Що се отнася до бюджета на общините, Клисурски съобщи, че финансовото министерство има готовност да предложи текстове, които са малко по-прецизни от предложените. Той обясни, че царува мит, че в момента общините не могат да харчат преходните си остатъци. „Могат да ползват преходните си остатъци като източник на финансиране“, потвърди финансовият министър.

