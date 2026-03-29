Гюров: Правителството въвежда мерки, за да спре поскъпването за потребителите

Правителството въвежда голям пакет от мерки с една ясна цел - да спрем поскъпването за българските потребители, което е причинено от конфликта в Близкия изток, заявява служебният премиер Андрей Гюров във видео, публикувано на неговата страница във Facebook, в което представя мерките на Министерски съвет.

Той отбелязва, че задачата на правителството е този външен натиск да се усети възможно най-малко в ежедневието на хората. "Затова започваме с най-важното - транспорта. Там най-силно се усеща увеличението на цените на горивата и, ако не действаме, това директно ще се отрази на всичко останало - от пътуването до храните и стоките", посочва Гюров.

"Затова взехме решение да отложим въвеждането на тол таксите с няколко месеца, което означава 30 милиона евро по-малко разходи за превозвачите пари, които иначе щяха да отидат директно в цените. Тази мярка засяга всички превозни средства над 3,5 тона - големите камиони, земеделската техника, дори малките бусове, с които храната стига до хората, отбелязва министър-председателят. Паралелно с това започнахме преговори с Европейската комисия за допълнителна подкрепа от 50 милиона евро за транспортния сектор, допълва той.

Друг важен приоритет са храните. Искаме хората да имат достъп до български плодове и зеленчуци. Затова подпомагаме земеделските производители, намаляваме акциза за горивата и изплащаме субсидиите им по-рано, така те ще могат да произведат повече и да го направят сега, когато е най-важно, казва още Гюров във видеото.

Една от най-силните антиинфлационни мерки е свързана с тока за бизнеса. При високите цени ще има работещи компенсации, така че бизнесът да не прехвърля разходите върху хората. Това важи за всички от индустрията, през малките предприятия до фризьорски салони, маникюристи, болници, училища, детски градини, посочва премиерът.

Тези мерки трябва да стигнат до всеки човек и особено до най-уязвимите, заявява Гюров. Затова вече въведохме директна помощ от 20 евро заради повишените цени на горивата, посочва той. Следващите стъпки са да открием 15 000 работни места за млади хора и трайно безработни, информира служебният премиер. Подготвяме и наредба за енергийна бедност още следващата седмица. Работим за намаляване на продуктовите такси, които товарят цените за бяла и черна техника, посочва още той.

Вече субсидирахме градския транспорт с 50 милиона. Ще подпомогнем и междуградския транспорт в отдалечени и труднодостъпни райони. Ще има и специална подкрепа за училищните автобуси, информира Андрей Гюров.

Най-важното, според него, е тези мерки да работят. Затова въвеждаме засилен контрол - Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и Националният статистически институт ще следят дали цените реално се задържат, отбелязва министър-председателят. Създаваме и специален щаб за ценова стабилност. Той ще следи дали мерките дават резултат, дали са нужни нови или дали някои трябва да отпаднат, съобщава още той. Нашата цел е ясна - да направим така, че тази криза да се усети възможно най-малко в ежедневието на българските граждани, заявява Гюров.

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов коментира пред БНР, че целта на служебното правителство е да спре прехвърлянето на ефектите от кризата към хората и да намали натиска върху ежедневието им. Това според него може да бъде постигнато не само с пакет от мерки, но е важно и целесъобразно да предложим модел на поведение при различните сценарии за развитието на кризата.

Най-важното е ефектите на кризата да не ударят по джоба на българските граждани и външният шок да не бъде прехвърлен като вътрешен проблем. Мерките, предложени в условията на удължителния бюджет, са ориентирани към секторите, които по веригата на доставки биха могли да повлияят на цените на крайния потребител, уточни Адемов. По думите му секторите, в които кризата има най-сериозни последици, са транспорт, храни и енергия.

Помощта във връзка с увеличаването на цената на горивата е в размер на 25 млн. евро, които ще стигнат до уязвимите групи при определени индикатори. Мерките трябва да бъдат надградени в зависимост от развитието на кризата и ако има условия за ескалиране на напрежението в Близкия изток и увеличаване на цените на петролните продукти, допълни Адемов.

Мерките, свързани с транспортния сектор, са важни, защото цените на крайния потребител са зависими от разходите по веригата на доставки. Там се предвижда отлагане на тол таксите, което спестява около 30 млн. евро, които ще подпомогнат транспортния бизнес.

Попитан кога транспортният бранш ще получи компенсациите си Адемов отговори, че министърът на транспорта и съобщенията ще съобщи конкретните мерки и подкрепа, които ще бъдат активирани. Правителството предлага мерките да бъдат предоставени на отделни етапи от развитието на кризата, а не наведнъж.

Над 1 200 000 граждани, които имат плащания от системата на социалното подпомагане, ще получат компенсациите автоматично по сметките си. Интересът към мярката от 20 евро е показателен, за това, че тя е работеща. Помощта ще продължи дотогава, докато цените достигат такива равнища.

В социалната система плащанията са съгласно приетите закони и нормативни актове и там трудно може да има отклонение от тях, а контролът при европейските средства е от Главна дирекция „Европейски фондове“, каза министър Адемов на въпрос дали се прави ревизия на разходите по публични и европейски средства, които вървят през социалното министерство. Имаме проблемни сектори, но полагаме усилия да постигнем заложените индикатори. На този етап има забавяне на плащания по проекти, свързани с реновиране на старчески домове и построяване на над 240 нови социални услуги, допълни той.

(БТА)