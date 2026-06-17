Инфлацията във Великобритания неочаквано се е задържала на ниво от 2,8% през май

Инфлацията във Великобритания неочаквано е останала без промяна през май, което подсказва, че ценовият натиск е бил по-слаб от очакваното още преди споразумението на САЩ за прекратяване на войната в Иран да доведе до рязък спад на енергийните разходи, предава Bloomberg.

Потребителските цени са се повишили с 2,8% на годишна база или със същия темп като през април, сочат данни на Националната статистическа служба (ONS). Това е под очакванията на икономистите, които прогнозираха инфлацията да достигне 3%.

Според ONS инфлацията е била ограничена от по-ниските цени на храните и безалкохолните напитки. Ръстът на цените в сектора на услугите - който се следи внимателно като индикатор за вътрешен натиск - все пак се е ускорил до 3,7%, което е над прогнозите.

Данните изглежда подкрепят изчаквателния подход, предпочитан от част от представителите на Английската централна банка (АЦБ), които заседават тази седмица.

Инвеститорите очакваха основният лихвен процент да остане на ниво от 3,75% в четвъртък, но споразумението за прекратяване на конфликта в Близкия изток и повторното отваряне на Ормузкия проток повдигна въпроса дали изобщо ще бъдат необходими нови повишения на лихвите. В момента пазарите виждат вероятността само за едно увеличение.

Споразумението доведе до рязък спад на енергийните цени на пазарите и засили надеждите, че евентуалните инфлационни последици могат да бъдат овладени. Въпреки това увеличението на сметките за енергия на британските домакинства вече е практически сигурно от юли, когато ще бъде актуализиран националният ценови таван. Очакваното увеличение от 13% на този таван вероятно ще добави 0,4 процентни пункта към инфлацията според анализаторите на Bloomberg Economics.

Британските централни банкери се опитват да намерят баланс между отслабващия пазар на труда и риска инфлацията, която остава значително над целевото ниво от 2%, да предизвика самоподхранващ се цикъл, при който компаниите прехвърлят по-високите разходи върху цените, а работниците настояват за по-високи заплати.