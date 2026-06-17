IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Инфлацията във Великобритания неочаквано се е задържала на ниво от 2,8% през май

Тя е била ограничена от по-ниските цени на храните и безалкохолните напитки

09:49 | 17.06.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Инфлацията във Великобритания неочаквано е останала без промяна през май, което подсказва, че ценовият натиск е бил по-слаб от очакваното още преди споразумението на САЩ за прекратяване на войната в Иран да доведе до рязък спад на енергийните разходи, предава Bloomberg.

Потребителските цени са се повишили с 2,8% на годишна база или със същия темп като през април, сочат данни на Националната статистическа служба (ONS). Това е под очакванията на икономистите, които прогнозираха инфлацията да достигне 3%.

Според ONS инфлацията е била ограничена от по-ниските цени на храните и безалкохолните напитки. Ръстът на цените в сектора на услугите - който се следи внимателно като индикатор за вътрешен натиск - все пак се е ускорил до 3,7%, което е над прогнозите.

Данните изглежда подкрепят изчаквателния подход, предпочитан от част от представителите на Английската централна банка (АЦБ), които заседават тази седмица.

Инвеститорите очакваха основният лихвен процент да остане на ниво от 3,75% в четвъртък, но споразумението за прекратяване на конфликта в Близкия изток и повторното отваряне на Ормузкия проток повдигна въпроса дали изобщо ще бъдат необходими нови повишения на лихвите. В момента пазарите виждат вероятността само за едно увеличение.

Споразумението доведе до рязък спад на енергийните цени на пазарите и засили надеждите, че евентуалните инфлационни последици могат да бъдат овладени. Въпреки това увеличението на сметките за енергия на британските домакинства вече е практически сигурно от юли, когато ще бъде актуализиран националният ценови таван. Очакваното увеличение от 13% на този таван вероятно ще добави 0,4 процентни пункта към инфлацията според анализаторите на Bloomberg Economics.

Британските централни банкери се опитват да намерят баланс между отслабващия пазар на труда и риска инфлацията, която остава значително над целевото ниво от 2%, да предизвика самоподхранващ се цикъл, при който компаниите прехвърлят по-високите разходи върху цените, а работниците настояват за по-високи заплати.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 09:49 | 17.06.26 г.
инфлация във великобритания цените във великобритания икономиката на великобритания
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Икономика и макроданни виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още