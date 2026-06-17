България е сред трите страни в ЕС с най-нисък БВП на човек от населението през 2025 г.

България е сред трите държави в Европейския съюз (ЕС) с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението през 2025 г., показват публикувани днес данни на Евростат. Въпреки това през последните 10 години се наблюдава непрекъснато повишаване на показателя, като за периода той се е повишил с 19 процентни пункта.

През 2025 г. БВП на човек от населението, който представлява показател за икономическата активност, отбелязва значителни различия в рамките на ЕС. 10 държави членки регистрират БВП на човек от населението над средното за ЕС, като най-високи са нивата в Люксембург (139% над средната стойност), Ирландия (138% над средната стойност) и Нидерландия (33% над средната стойност).

Най-нисък БВП на човек от населението е отчетен в България и Гърция (с 32% под средната стойност за ЕС), следвани от Латвия (29% под средната стойност).

При преглед на данните за последните 10 години обаче се забелязва непрекъснато нарастване на БВП на човек от населението в България. Ако за средна стойност в ЕС се приема 100%, то през 2015 г. показателят у нас е бил на ниво 49% (51% под средното за съюза), а през 2025 г. е свил разликата до 68% (32% под средната стойност).

По отношение на фактическото индивидуално потребление, изразено в стандарти на покупателната способност (СПС), отново има вариации в рамките на страните от ЕС. Осем държави отчитат ниво на показателя над средното за ЕС, като най-високо е то в Люксембург (45% над средното), Германия (20% над средното) и Нидерландия (19% над средното). Най-ниско е в Унгария и Латвия (27% под средното) и Естония (26%) под средното.

България отчита ниво от 23% под средноевропейското, като за последните 10 години почти непрекъснато е на дъното по отношение на фактическото индивидуално потребление. Същевременно през периода се отчита непрекъснато нарастване – от 55% до 77% (при 100% средна стойност за ЕС), като Унгария и Латвия изпадат до най-ниските позиции през последните 2 години.