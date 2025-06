Илон Мъск вече съжалява, че избухна срещу Доналд Тръмп

Илон Мъск, доскоро близък съветник и довереник на американския президент Доналд Тръмп, преди да избухне срещу него в поредица от публикации в социалните мрежи, отправи послание за разкаяние.

„Съжалявам за някои от своите публикации за президента Доналд Тръмп миналата седмица“, написа той в платформата си X. „Те отидоха твърде далеч“, посочва милиардерът.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.