Как да спечелим Тръмп – с ласкателства, червен килим и изтребители

Държавните лидери по света имат нещо като чернова за посещенията на президента Доналд Тръмп: организират пищна церемония по посрещането му и започват да го обработват с чар с надеждата да си осигурят облекчение от американските мита и исканията за повече разходи за отбрана, пише Wall Street Journal.

Последните пътувания на президента в чужбина включваха ескортиране на Air Force One с изтребители и посрещане с червени килими с униформени войници и традиционни танцьори. При посещенията на Тръмп чуждестранните домакини често го възхваляват за ролята му в постигането на значима търговска или мирна сделка. Налице са и многобройни обещания той да бъде номиниран за Нобелова награда за мир.

Чуждестранните лидери отдавна използват президентските посещения, за да се подмажат на господаря на Овалния кабинет. Тръмп обаче, повече от много от своите предшественици, използва икономическата и военната мощ на САЩ, за да оказва натиск и да изтръгва отстъпки от страни по света, като по този начин увеличава залозите за проправянето на път към благоволението му за световните лидери.

Оформящият се дипломатически сценарий беше изцяло на показ в събота в Куала Лумпур. Малайзия изпрати изтребители F-18 да ескортират самолета на президента, преди да кацне на летището в града. Анвар Ибрахим, министър-председателят на Малайзия, очакваше президента в подножието на стълбите редом с войници и десетки местни танцьори. Тръмп дори се присъедини към празненствата, полюшвайки се в ритъма на музиката, а след това и размахвайки малайзийското и американското знаме.

Президентът добави свой собствен щрих, като покани Анвар в президентската си лимузина, известна като „Звярът“, преди да се отправят заедно към срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

„Когато президентът пристигна, той ме помоли да се присъединя към него в колата. Казах: „Това е против сигурността в протоколните правила“ и той с удоволствие наруши правилата“, каза Анвар пред публика скоро след това. „Беше приятно пътуване“.

Мигове по-късно, при подписването на мирно споразумение между Камбоджа и Тайланд, което САЩ помогнаха да бъде финализирано, камбоджанският премиер Хун Манет заяви, че Тръмп заслужава Нобелова награда, докато Анвар похвали Тръмп за неговата „упоритост“ и „смелост“.

Камбоджа и Тайланд влязоха в сблъсък през юли заради дългогодишен граничен спор. Тръмп заплаши да спре облекчаването на митата, ако не се постигне прекратяване на огъня, оказвайки натиск върху лидерите на двете страни за преговори с посредничеството на Малайзия.

Пищността, която наподобява подобни церемонии по посрещането на Тръмп в Близкия изток по-рано тази година, показва как американските партньори се опитват да ласкаят и да влияят на президента. За да успеят, държавите внимателно следят коментарите на Тръмп и тези около него за теми, които могат да им осигурят благосклонността му, посочват представители на редица страни.

Пищността и положението, понякога надхвърлящи това, на което са се радвали други американски президенти, показват, че много страни сега обмислят също толкова посрещането на летището и срещата на върха, колкото и политическите резултати от нея, когато Тръмп идва на гости.

Но това също така подчертава и залозите за всяко бъдещо пътуване, тъй като всяка една страна е под натиск да организира пищно събитие, което да съперничи на останалите, създавайки своеобразна надпревара за всяко посещение на Тръмп. В същото време колегите на президента трябва да балансират между това да угодят на Тръмп и силата на посланието към собствените си избиратели.

Малайзийското правителство не е отговорило на искане за коментар от WSJ.

Куала Лумпур, първата спирка на Тръмп, зададе тона на едноседмичната азиатска визита. Лидерите от Югоизточна Азия, които се събраха в страната, разбраха желанието на Тръмп да се представи като световен миротворец. Американският президент имаше първата дума на церемонията по подписване на споразумението, което сложи край на петдневни гранични сблъсъци между Камбоджа и Тайланд, при които загинаха десетки души, а хиляди бяха разселени.

Предизвикателството сега е в полето на Япония, където в понеделник Тръмп ще се срещне с император Нарухито. На следващия ден Тръмп вероятно ще се наслади на топло посрещане от новия премиер Санае Такаичи и ще присъства на грандиозна вечеря с видни бизнес лидери. Междувременно Южна Корея е изправена пред предизвикателството да приеме Тръмп в град, който не е столица, Пусан, преди той да присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в много по-малкия град Кьонджу.

Двете правителства вече обещаха да увеличат военните разходи и да инвестират близо 900 млрд. долара в САЩ, докато работят за подобряване на отношенията в търговията и сигурността с Вашингтон.