Тръмп пристигна на срещата на АСЕАН, Тайланд и Камбоджа подписаха примирие

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха разширено споразумение за примирие в неделя в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който пристигна в Малайзия за срещата на върха на АСЕАН и за да наблюдава поредица от ключови търговски преговори в кулоарите, предава Ройтерс.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул и камбоджанският му партньор Хун Манет подписаха споразумението на церемония за прекратяване на огъня пред надпис: „Доставяне на мир“ въз основа на примирие, подписано преди три месеца.

„Ако тази декларация бъде изпълнена изцяло, ще постави основите на траен мир, но по-важното е, че ще започне процеса на възстановяване на нашите връзки“, коментира Хун Манет.

„Вашите гранични общности бяха разделени от конфликта и невинни цивилни граждани понесоха огромни загуби“, допълни той.

Тръмп помогна за прекратяването на петдневния конфликт през юли, като проведе телефонни разговори с тогавашните лидери на двете страни и ги призова да прекратят враждебните действия, в противен случай рискуват преговорите им с Вашингтон да бъдат прекратени.

„САЩ ще имат силна търговия и сътрудничество, много сделки с двете страни, стига те да живеят в мир“, заяви Тръмп.

И двете страни се обвиняват взаимно в ескалирането на ракетния обстрел и тежките артилерийски удари, които отнеха живота на най-малко 48 души и временно разселиха около 300 хил. в най-тежките сражения в най-новата история.

Анутин за малко да пропусне подписването на споразумението заради смъртта на кралицата майка Сирикит в петък, но по-късно реши да пътува за церемонията.

Той заяви, че и двете страни ще изтеглят „тежкото оръжие от граничните райони, за да гарантираме безопасността на нашите хора“ и допълни, че Тайланд ще освободи 18 задържани камбоджански войници.

Търговски споразумения

При пристигането си в Малайзия Тръмп беше посрещнат от премера Анвар Ибрахим и трупа церемониални танцьори на международното летище в Куала Лумпур. Той спря на червения килим, за да танцува с изпълнителите преди да вземе американското знаме в едната ръка и малайзийското в другата и да се качи на лимузината си и да отпътува до града с Анвар.

Докато Тръмп се срещаше с други лидери, преговарящите от САЩ и Китай се срещнаха в кулоарите, за да предотвратят по-нататъшна ескалация на търговската война между двете най-големи икономики в света.

На въпрос на репортер дали редкоземните елементи са били обсъждани по време на разговорите, които започнаха в събота, главният преговарящ от страна на САЩ Джеймисън Гриър отговори, че са били обсъдени широк спектър от теми, включително удължаване на примирието по отношение на търговските мерки.

„Мисля, че стигаме до момент, в който лидерите ще имат много продуктивна среда“, заяви Гриър.

Контролът на Китай върху световните доставки на редкоземни елементи е в основата на преговорите, а Вашингтон се стреми да диверсифицира веригите си за доставки.

Тръмп заяви на церемонията по прекратяване на огъня, че САЩ скоро ще подпишат споразумения за критичните минерали с Тайланд и Малайзия, а по-широко търговско споразумение с Камбоджа също е в процес на подготовка.

По-късно през деня той ще обсъди високите американски мита с бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, който е сред редицата световни лидери, присъстващи на срещата на върха през уикенда.

Лула заяви, че планира да изтъкне, че митата от 50%, наложени от Вашингтон на бразилски стоки са „грешка“, като посочи търговския излишък на САЩ с Бразилия от 410 млрд. долара за последните 15 години. Тръмп заяви, докато пътуваше към Азия, че е отворен за намаляване на митата.

Сходна среща с канадския премиер Марк Карни не е планирана, след като преговорите между двете съседни страни бяха прекратени неочаквано. Тръмп заяви в събота, че увеличава митата за Канада с допълнителни 10% „над това, което плащат сега“.

Източен Тимур става най-новият член на АСЕАН

Най-младата държава в Азия, Източен Тимур, стана 11-ият член на блока АСЕАН в неделя, като изпълни визията, очертана от сегашния президент преди повече от половин век, когато страната беше португалска колония.

Страната с 1,4 млн. души население е сред най-бедните в Азия и се надява да спечели от интегрирането на нововъзникващата си икономика, оценявана на около 2 млрд. долара. Тя представлява съвсем малка част от общия брутен вътрешен продукт на АСЕАН, оценяван на 3,8 трлн. долара.

Присъединяването на Източен Тимур следва 14-годишно чакане и макар че не се очертава членството да доведе до промени, то представлява символична победа за президента Жозе Рамош-Хорта и за премиера Ксанана Гусмао, героите в борбата за независимост.

„За народа на Източен Тимур това не е само осъществена мечта, а силно потвърждение на нашия път“, заяви Гусмао в изявление. „Нашето присъединяване е свидетелство за духа на нашия народ, за младата демокрация, родена от борбата ни“, допълни той.