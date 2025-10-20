Световните компании очакват разходи от 35 млрд. долара заради митата на Тръмп

Световни компании обявиха разходи за над 35 млрд. долара от американските мита преди сезона на отчетите за третото тримесечие. Много от тях намаляват първоначалните си прогнози, тъй като нови споразумения свиват експозицията им към налозите на президента Доналд Тръмп, пише Ройтерс.

Търговската война на Тръмп повиши американските мита до най-високите им нива от 30-те години на миналия век и президентът редовно заплашваше с още мита. Като цяло обаче мъглата, която парализира много бизнеси, се разсейва и позволява на ръководителите да прогнозират разходите и да правят планове, включително за някои повишения на цените.

Компаниите очакват комбиниран финансов удар от 21 млрд. до 22,9 млрд. долара за 2025 г. и още близо 15 млрд. долара за 2026 г., сочи анализ на Ройтерс сред стотици корпоративни съобщения, документи до регулаторни органи и отчети между 16 юли и 30 септември.

Общата сума от 35 млрд. долара е малко по-висока от прогнозите за 34 млрд. долара през май, малко след като митата от „Деня на освобождението“ на Тръмп разтърсиха световните вериги за доставки. Движението прикрива промяна – ръстът се дължи до голяма степен на очакванията за 9,5 млрд. долара на Toyota. Много други компании понижиха по-ранните си прогнози за най-лошия случай, след като Тръмп постигна търговски споразумения за понижаване на митата с ЕС и Япония. Цифрите комбинират годишни прогнози и очаквания за част от годината от застъпваща се група компании. Двете групи включват около 60 фирми.

Френските производители на алкохол Remy Cointreau и Pernod Ricard намалиха прогнозите си за удара от митата след споразумението с ЕС, а Sony понижи прогнозата си през август. Тръмп също направи изключения, като само около една трета от износа на Бразилия например е подложен на мито от 50%.

„Митата стават все по-ясни. И смятаме, че те ще бъдат само още една променлива в нашето бизнес уравнение, която трябва да сме готови да управляваме и ще го направим“, заяви главният изпълнителен директор на Stellantis Антонио Филоса пред Ройтерс в средата на октомври, когато представи нови подробности за четиригодишната инвестиция от 13 млрд. долара в производство в САЩ. През юли Stellantis предупреди за разходи от 1,5 млрд. евро тази година.

„Струва ми се, че има усещане, че сме достигнали крайна точка с някои от двустранните търговски споразумения“, заяви заместник-генералният секретар на Търговската камара Андрю Уилсън. „Но пак ще има много по-голяма сложност и огромна несигурност“, допълва той.

Конкретен пример: По-рано този месец Тръмп лансира идеята за допълнителни мита от 100% върху Китай. В петък той заяви, че предложените мита не биха били устойчиви и обвини Пекин за последното напрежение в търговските преговори между двете страни.

Потребителските стоки и производството са най-тежко засегнати

Според прогнозите компаниите от S&P 500 ще покажат в отчетите си ръст от 9,3% в периода между юли и септември, което е забавяне спрямо 13,8% през второто тримесечие, сочат данни на LSEG. Голяма част от ръста се дължи на американския IT сектор, движен от инвестициите в изкуствен интелект. Stoxx 600 в Европа се очаква да отчете ръст от 0,5%, забавяне спрямо 4% предходното тримесечие.

Проблемите са съсредоточени върху компании, които зависят от страни без търговски споразумения.

Nike, която е силно зависима от достачвици от Виетнам и други азиатски страни, повиши очакванията си за влиянието на митата в края на миналия месец до 1,5 млрд. долара спрямо 1 млрд. долара преди това. В Европа производителят на кухненски уреди с марката Tefal SEB неотдавна понижи прогнозата си за печалбата, като се позова на по-слабо търсене, тъй като потребителите възприемат изчаквателен подход, дължащ се отчасти на митата, а H&M предупреди, че американските мита върху вноса ще натежат силно върху маржовете през тримесечието до ноември.

„Предпазливи сме за САЩ, насочвайки се към четвъртото тримесечие, поради влиянието на митата върху брутния марж, а също и поради нагласите на потребителите“, коментира главният изпълнителен директор на H&M Даниел Ервер пред Ройтерс. „Можем да видим увеличенията на цените“, допълва той.

Повишенията на цените са най-честите последици от митата, посочвани от компаниите, които Ройтерс е проследила.

Автомобилни компании, включително Ford, Stellantis, Volkswagen и Toyota, са обявили общо разходи за милиарди, свързани с митата. Очаква се, например, Ford да има общи разходи от 3 млрд. долара.

Но оптимизмът сред автомобилните компании и доставчиците на автомобилни части се засилва, тъй като Тръмп се насочи към значително понижение на митата за автомобилно производство в САЩ. Това на практика може да отмени много от разходите, които засегнаха водещите автомобилни компании.

Производителите на лекарства също започнаха да постигат сделки за цените на лекарствата и производството, които са свързани с освобождаване от американски мита. Pfizer и AstraZeneca бяха първите и се очаква други да ги последват.