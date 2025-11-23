Представители на САЩ, Украйна и ЕС преговарят в Женева по мирния план на Тръмп

Високопоставени представители на САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще проведат преговори в Женева в неделя, за да обсъдят проекта на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна, предава Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио трябва да пристигнат в неделя за преговори за прекратяване на руското нашествие, което вече е в четвъртата си година.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри плана от 28 точки, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения върху военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.

„Надяваме се да изгладим последните подробности..., за да изготвим споразумение, което е изгодно за тях (Украйна)“, заяви американски представител. „Нищо няма да бъде договорено, докато двамата президенти не се срещнат“, допълни той, имайки предвид Тръмп и Зеленски.

Преди заминаването на Рубио за Женева Тръмп заяви, че сегашното му предложение за прекратяване на войната не е окончателно.

В неделя сутринта конвои от автомобили с дипломатически номера на САЩ бяха забелязани да преминават през Женева, макар че засега не е ясно кога точно ще започнат преговорите.

Секретарят на американската армия Даниел Дрискол пристигна в Женева преди преговорите, съобщи американски представител.

Делегацията на Украйна се ръководи от началника на кабинета на Зеленски Андрей Йермак и включва високопоставени представители от областта на сигурността.

Съветници по националната сигурност от алианс Е3 на Франция, Великобритания и Германия ще се присъединят към обсъжданията наред с представители на ЕС. Италия също ще изпрати представител, съобщиха дипломатически източници.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че по-късно в неделя ще разговаря със Зеленски за мирния план.

Европейски и други западни лидери заявиха в събота, че мирният план на САЩ, който подкрепя ключови руски искания, е основа за преговорите за прекратяване на войната, но се нуждае от „допълнителна работа“, като те се стремят към по-добро споразумение за Киев преди крайния срок в четвъртък.

Източник на германското правителство заяви, че европейски проект за мирен план, базиран на предложението на САЩ, е бил изпратен на Украйна и на американската администрация.

Преди преговорите президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че Украйна рискува да загуби достойнството и свободата си или подкрепата на Вашингтон заради плана.

Руският президент Владимир Путин определи плана като основа за разрешаване на конфликта, но Москва може да възрази срещу някои предложения в схемата, която изисква от нейните сили да се оттеглят от някои области, които са превзели.

Украйна порази голяма топлоелектрическа централа в Московска област

Украйна нанесе удар с дронове срещу голяма топлоелектрическа централа в Московска област в неделя, което предизвика пожар и наложи включването на резервно електрозахранване, както и използването на мобилни отоплителни уреди, съобщи губернаторът на Московска област, цитиран от Ройтерс.

Украински дронове са нанесли удари срещу ТЕЦ „Шатура“, на около 120 км източно от Кремъл в неделя, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

Видеокадри в „Телеграм“, чиято автентичност не е потвърдена, показват няколко взрива, след което няколко огнени кълба се издигат в нощното небе.

„Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана. Няколко паднаха на територията на електроцентралата, където избухна пожар. Сега той е локализиран“, каза Воробьов.

Три трансформатора на електроцентралата, всеки с площ от около 65 кв. м, са се възпламенили, съобщи вестник „Комерсант“, като се позова на Министерството на извънредните ситуации.

Воробьов съобщи, че е включено резервно електрозахранване и че в района, където температурата е около нулата, се разполагат мобилни отоплителни системи.

Местен жител заяви, че няма отопление.

Русия, която през последните месеци атакува украински енергийни и отоплителни съоръжения, разчита на огромни отоплителни станции от ерата на СССР за снабдяване на домакинствата.

Силите ни за противовъздушна отбрана са свалили през изминалата нощ 75 украински дрона над руските региони и над Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха тази нощ 75 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Черно море, 10 над Република Крим, 9 над територията на Брянска област, 7 над Воронежка, 4 над Краснодарския край, 3 над Смоленска област, по два над Московска и Белгородска област и по един над Калужка и Рязанската област", уточни министерството.