IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Представители на САЩ, Украйна и ЕС преговарят в Женева по мирния план на Тръмп

Европейските ръководители се стремят към по-добра сделка за Киев преди крайния срок в четвъртък

10:27 | 23.11.25 г. 8
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Високопоставени представители на САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия ще проведат преговори в Женева в неделя, за да обсъдят проекта на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна, предава Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и държавният секретар Марко Рубио трябва да пристигнат в неделя за преговори за прекратяване на руското нашествие, което вече е в четвъртата си година.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски има срок до четвъртък да одобри плана от 28 точки, който призовава Украйна да отстъпи територия, да приеме ограничения върху военните си сили и да се откаже от амбициите си за присъединяване към НАТО.

„Надяваме се да изгладим последните подробности..., за да изготвим споразумение, което е изгодно за тях (Украйна)“, заяви американски представител. „Нищо няма да бъде договорено, докато двамата президенти не се срещнат“, допълни той, имайки предвид Тръмп и Зеленски.

Преди заминаването на Рубио за Женева Тръмп заяви, че сегашното му предложение за прекратяване на войната не е окончателно.

В неделя сутринта конвои от автомобили с дипломатически номера на САЩ бяха забелязани да преминават през Женева, макар че засега не е ясно кога точно ще започнат преговорите.

Секретарят на американската армия Даниел Дрискол пристигна в Женева преди преговорите, съобщи американски представител.

Делегацията на Украйна се ръководи от началника на кабинета на Зеленски Андрей Йермак и включва високопоставени представители от областта на сигурността.

Съветници по националната сигурност от алианс Е3 на Франция, Великобритания и Германия ще се присъединят към обсъжданията наред с представители на ЕС. Италия също ще изпрати представител, съобщиха дипломатически източници.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че по-късно в неделя ще разговаря със Зеленски за мирния план.

Европейски и други западни лидери заявиха в събота, че мирният план на САЩ, който подкрепя ключови руски искания, е основа за преговорите за прекратяване на войната, но се нуждае от „допълнителна работа“, като те се стремят към по-добро споразумение за Киев преди крайния срок в четвъртък.

Свързани статии

Източник на германското правителство заяви, че европейски проект за мирен план, базиран на предложението на САЩ, е бил изпратен на Украйна и на американската администрация.

Преди преговорите президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди, че Украйна рискува да загуби достойнството и свободата си или подкрепата на Вашингтон заради плана.

Руският президент Владимир Путин определи плана като основа за разрешаване на конфликта, но Москва може да възрази срещу някои предложения в схемата, която изисква от нейните сили да се оттеглят от някои области, които са превзели.

Украйна порази голяма топлоелектрическа централа в Московска област

Украйна нанесе удар с дронове срещу голяма топлоелектрическа централа в Московска област в неделя, което предизвика пожар и наложи включването на резервно електрозахранване, както и използването на мобилни отоплителни уреди, съобщи губернаторът на Московска област, цитиран от Ройтерс.

Украински дронове са нанесли удари срещу ТЕЦ „Шатура“, на около 120 км източно от Кремъл в неделя, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов.

Видеокадри в „Телеграм“, чиято автентичност не е потвърдена, показват няколко взрива, след което няколко огнени кълба се издигат в нощното небе.

„Някои от дроновете бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана. Няколко паднаха на територията на електроцентралата, където избухна пожар. Сега той е локализиран“, каза Воробьов.

Три трансформатора на електроцентралата, всеки с площ от около 65 кв. м, са се възпламенили, съобщи вестник „Комерсант“, като се позова на Министерството на извънредните ситуации.

Воробьов съобщи, че е включено резервно електрозахранване и че в района, където температурата е около нулата, се разполагат мобилни отоплителни системи.

Местен жител заяви, че няма отопление.

Русия, която през последните месеци атакува украински енергийни и отоплителни съоръжения, разчита на огромни отоплителни станции от ерата на СССР за снабдяване на домакинствата.

Силите ни за противовъздушна отбрана са свалили през изминалата нощ 75 украински дрона над руските региони и над Черно море, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха тази нощ 75 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Черно море, 10 над Република Крим, 9 над територията на Брянска област, 7 над Воронежка, 4 над Краснодарския край, 3 над Смоленска област, по два над Московска и Белгородска област и по един над Калужка и Рязанската област", уточни министерството.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 10:54 | 23.11.25 г.
войната в Украйна мирен план за Украйна мирни преговори
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
8
rate up comment 2 rate down comment 0
Алехандро
преди 2 минути
До: ratten... И ти си ясен, кънтиш както ония "смисления", дето е топ 1 форумен лъжец итрол!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
7
rate up comment 2 rate down comment 0
Алехандро
преди 3 минути
Украинските сили са разчистили центъра на Покровск; руските войски не успяват да затвърдят контрола си над града. Нали го бяхте превзели, бе, кънтящите форумни пенсии?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
6
rate up comment 0 rate down comment 2
ratten
преди 45 минути
До: RoyBattyединственото смислено мнение в коментарите
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 15 rate down comment 5
RoyBatty
преди 2 часа
Това, че в обсъжданията на план за край на войната отново са включени UK, Франция, Германия е колосална грешка ... направена за 1000 път .. явно не се учат от грешките си ... така с огромна сигурност трагедията продължава
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 13 rate down comment 16
гъбко
преди 4 часа
Ден 1368 от тридневната СВОйна , 1170 червени шапчици срешнали Кумчо Вълчо . Прелест !! А на линията на съприкосновение : 4 фръкникупулчета , 7 беемпенца ,9 артилерийки (девет броя друзя фронтоваци и тук конец близо) , 74 камиончета и 1 безполезно ПВО . Наступ !! Кадрите от снощната стрелба със зенитните оръдия над Крим показват ясно два факта . Пълен провал на рассийската технология срещу украинските компактни крилати ракети и пълното въздушно превъзходство на украинците в този сегмент ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 18
Алехандро
преди 4 часа
Украйна неутрализира 19 руски Кинжал, като замени сателитните сигнали на ракетите с песента Батько наш Бандера The Telegraph. През последните две седмици Украйна е свалила 19 руски ракети Кинжал, като е използвала нестандартен метод за радиоелектронна борба. Екипът на Night Watch е приложил собствена технология, която пренасочва ракетите чрез подмяна на техните сателитни сигнали.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 12 rate down comment 17
Алехандро
преди 4 часа
Централната банка на Русия откри бомба със закъснител: 10 трилиона рубли проблемни кредитиРуската Централна банка съобщи, че общият обем на проблемните корпоративни кредити в банковата система е достигнал 10,4 трилиона рубли към края на третото тримесечие. Това е увеличение с 1,9 трилиона рубли само от началото на годината и 600 милиарда за последното тримесечие. По мащаб тази дупка се равнява на два годишни бюджета на Москва.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 12 rate down comment 17
гъбко
преди 5 часа
Хах ... невероятен сценарии , като за комедия ?! Или като за трагедия на текущото ръководство на УСАто ... Да го играят адвокат на издирваният от Международният съд в Хага за системни престъпления срещу човечеството ... :))) ... М/у другото какво стана с предишният "голям красив план от коледни желания на расийката" ?! След всичките червени килими и ръкостискания . Какво се случи в Аляска ?! Нефелщина !! рассияните не искат мир , искат си войната , не знам колко време им трябва за да го разберат
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още